M3DBは、Uberで開発されたオープンソースの分散型時系列データベースです。これは、数千のホストにわたって毎秒数十億のメトリクスを取り込み、保存し、クエリするために構築されました。監視ワークロード向けに特別に構築された高圧縮TSDBエンジンと、etcdをバックエンドとする組み込みコーディネーターを組み合わせています。そして、Prometheus互換のリモート読み取りおよびリモート書き込みAPIと、ポート7201のm3coordinatorを介したPromQLクエリを公開しています。

独自のVPSでM3DBをセルフホストすることで、PrometheusおよびGraphiteのメトリクスを長期間にわたって費用対効果の高い方法で保持し、ネームスペースとレプリケーションを完全に制御できます。さらに、データが増加するにつれて、単一ノードからグローバルなマルチゾーンクラスターまで拡張できる単一のバイナリを提供します。