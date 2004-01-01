M3DBのワンクリックインストール展開
Uberで構築された、プラネットスケールなメトリクス向けの分散型時系列データベースおよびPrometheusリモートストレージバックエンドです。
M3DB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
M3DBの活用例
M3DBは、Uberで開発されたオープンソースの分散型時系列データベースです。これは、数千のホストにわたって毎秒数十億のメトリクスを取り込み、保存し、クエリするために構築されました。監視ワークロード向けに特別に構築された高圧縮TSDBエンジンと、etcdをバックエンドとする組み込みコーディネーターを組み合わせています。そして、Prometheus互換のリモート読み取りおよびリモート書き込みAPIと、ポート7201のm3coordinatorを介したPromQLクエリを公開しています。
独自のVPSでM3DBをセルフホストすることで、PrometheusおよびGraphiteのメトリクスを長期間にわたって費用対効果の高い方法で保持し、ネームスペースとレプリケーションを完全に制御できます。さらに、データが増加するにつれて、単一ノードからグローバルなマルチゾーンクラスターまで拡張できる単一のバイナリを提供します。
M3DBの主な機能
Prometheus リモートストレージ
M3DBをPrometheusのドロップイン長期バックエンドとして、リモートリードとリモートライトを介して使用し、サンプリングなしで何年ものメトリクスを保持します。
PromQLクエリエンジン
m3coordinatorを介してネイティブPromQLで保存されたメトリクスをクエリすることで、M3DBはGrafanaおよび既存のPrometheusダッシュボードと互換性を持つようになります。
高圧縮TSDB
Gorillaスタイルの圧縮機能を備えた専用の列指向ストレージエンジンは、数百万のアクティブな時系列データがあっても、ディスク使用量を低く抑えます。
設定可能な名前空間
高速なクエリと長期ストレージコストのバランスを取るために、独立したリテンション、ブロックサイズ、および解像度を持つ複数のネームスペースを定義します。
組み込みetcd
シングルノードイメージには、クラスタートポロジーと配置のために組み込みのetcdが搭載されており、外部の調整サービスが不要になります。
「グラファイト取り込み」
組み込みのGraphite Carbonインジェストにより、チームはGraphiteとPrometheusのメトリクスを、統一されたクエリAPIを持つ1つのストレージ層に統合できます。
HostingerでM3DBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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