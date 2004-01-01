M3DBが最大70％オフ

M3DBのワンクリックインストール展開

Uberで構築された、プラネットスケールなメトリクス向けの分散型時系列データベースおよびPrometheusリモートストレージバックエンドです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
M3DBのワンクリックインストール展開

M3DB向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

M3DBの活用例

M3DBは、Uberで開発されたオープンソースの分散型時系列データベースです。これは、数千のホストにわたって毎秒数十億のメトリクスを取り込み、保存し、クエリするために構築されました。監視ワークロード向けに特別に構築された高圧縮TSDBエンジンと、etcdをバックエンドとする組み込みコーディネーターを組み合わせています。そして、Prometheus互換のリモート読み取りおよびリモート書き込みAPIと、ポート7201のm3coordinatorを介したPromQLクエリを公開しています。

独自のVPSでM3DBをセルフホストすることで、PrometheusおよびGraphiteのメトリクスを長期間にわたって費用対効果の高い方法で保持し、ネームスペースとレプリケーションを完全に制御できます。さらに、データが増加するにつれて、単一ノードからグローバルなマルチゾーンクラスターまで拡張できる単一のバイナリを提供します。

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{name}の活用例

M3DBの主な機能

Prometheus リモートストレージ

M3DBをPrometheusのドロップイン長期バックエンドとして、リモートリードとリモートライトを介して使用し、サンプリングなしで何年ものメトリクスを保持します。

PromQLクエリエンジン

m3coordinatorを介してネイティブPromQLで保存されたメトリクスをクエリすることで、M3DBはGrafanaおよび既存のPrometheusダッシュボードと互換性を持つようになります。

高圧縮TSDB

Gorillaスタイルの圧縮機能を備えた専用の列指向ストレージエンジンは、数百万のアクティブな時系列データがあっても、ディスク使用量を低く抑えます。

設定可能な名前空間

高速なクエリと長期ストレージコストのバランスを取るために、独立したリテンション、ブロックサイズ、および解像度を持つ複数のネームスペースを定義します。

組み込みetcd

シングルノードイメージには、クラスタートポロジーと配置のために組み込みのetcdが搭載されており、外部の調整サービスが不要になります。

「グラファイト取り込み」

組み込みのGraphite Carbonインジェストにより、チームはGraphiteとPrometheusのメトリクスを、統一されたクエリAPIを持つ1つのストレージ層に統合できます。

HostingerでM3DBを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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PostgreSQL

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PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

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Apache Amoro

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HTTP/JSON APIとオフライン同期機能を備えたマルチプライマリNoSQLドキュメントデータベース

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