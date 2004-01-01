Hoppscotchは、モダンで軽量なAPI開発およびテストプラットフォームです。リクエストの構築とテストから、ドキュメント化、チームとのコレクション共有まで、APIライフサイクル全体をカバーします。単一のインターフェースで、REST、GraphQL、WebSocket、Server-Sent Events、WebRTCをサポートしており、環境変数、リクエスト前スクリプト、OAuth 2.0を含む高度な認証オプションを備えています。

VPSでHoppscotchをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、リクエストペイロード、チームワークスペースデータを完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。これにより、クラウドベースのAPIクライアントにおけるデータプライバシーの懸念が解消され、チームの成長に伴うシートごとのサブスクリプション費用も不要になります。