1クリックインストールでHoppscotchのデプロイ
REST、GraphQL、WebSocket、およびリアルタイムチームコラボレーションに対応したオープンソースのAPI開発プラットフォーム
Hoppscotch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hoppscotchの活用例
Hoppscotchは、モダンで軽量なAPI開発およびテストプラットフォームです。リクエストの構築とテストから、ドキュメント化、チームとのコレクション共有まで、APIライフサイクル全体をカバーします。単一のインターフェースで、REST、GraphQL、WebSocket、Server-Sent Events、WebRTCをサポートしており、環境変数、リクエスト前スクリプト、OAuth 2.0を含む高度な認証オプションを備えています。
VPSでHoppscotchをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、リクエストペイロード、チームワークスペースデータを完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。これにより、クラウドベースのAPIクライアントにおけるデータプライバシーの懸念が解消され、チームの成長に伴うシートごとのサブスクリプション費用も不要になります。
Hoppscotchの主な機能
マルチプロトコルテスト
単一の統合インターフェースから、REST、GraphQL、WebSocket、Server-Sent Events、WebRTC接続をテストします。
チームワークスペース
プライベートインフラストラクチャを離れることなく、共有ワークスペース全体でチームメイトとリアルタイムでコレクションを共有し、共同作業できます。
詳細設定認証
OAuth 2.0、Bearerトークン、Basic認証、APIキーの組み込みサポートにより、ほぼすべての認証スキームを網羅しています。
環境変数
リクエストパラメータを手動で編集することなく、開発、ステージング、本番環境を瞬時に切り替えることができます。
収集管理
PostmanおよびOpenAPI形式のインポートおよびエクスポートに対応した、バージョン管理されたコレクションにリクエストを整理します。
HostingerでHoppscotchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。