AstrBotは、大規模言語モデルと、Telegram、Discord、Slack、WeChat、QQ、DingTalk、Feishu、LINEなどの人気メッセージングアプリケーションを橋渡しする強力なオープンソースのチャットボットプラットフォームです。25,000以上のGitHubスターを獲得しており、マルチモーダルサポート、ナレッジベース、安全なコード実行のためのエージェントサンドボックス、およびMCP（Model Context Protocol）統合を備えた会話型AIエクスペリエンスを構築するための統合フレームワークを提供します。

独自のVPSでAstrBotをセルフホストすることで、APIキー、会話履歴、ナレッジベースデータを完全にプライベートに保つことができます。組み込みのマーケットプレイスからインストール可能な1,000以上のコミュニティプラグインと、設定用のウェブベースUIにより、サードパーティのホスト型サービスに依存することなく、エンタープライズグレードのAIチャットボットインフラストラクチャを手に入れることができます。