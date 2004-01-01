AstrBotの1クリックインストール
大規模言語モデルをお気に入りのメッセージングアプリに接続する、オープンソースのマルチプラットフォームAIチャットボットフレームワークです。
AstrBot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AstrBotの活用例
AstrBotは、大規模言語モデルと、Telegram、Discord、Slack、WeChat、QQ、DingTalk、Feishu、LINEなどの人気メッセージングアプリケーションを橋渡しする強力なオープンソースのチャットボットプラットフォームです。25,000以上のGitHubスターを獲得しており、マルチモーダルサポート、ナレッジベース、安全なコード実行のためのエージェントサンドボックス、およびMCP（Model Context Protocol）統合を備えた会話型AIエクスペリエンスを構築するための統合フレームワークを提供します。
独自のVPSでAstrBotをセルフホストすることで、APIキー、会話履歴、ナレッジベースデータを完全にプライベートに保つことができます。組み込みのマーケットプレイスからインストール可能な1,000以上のコミュニティプラグインと、設定用のウェブベースUIにより、サードパーティのホスト型サービスに依存することなく、エンタープライズグレードのAIチャットボットインフラストラクチャを手に入れることができます。
AstrBotの主な機能
マルチプラットフォームメッセージング
1つのAstrBotデプロイメントをTelegram、Discord、Slack、WeChat、QQ、DingTalk、Feishu、LINEなどと同時に接続できます。
「プラグインマーケットプレイス」
1,000を超えるコミュニティプラグインからワンクリックでインストールし、モデレーションツール、スケジューラー、連携機能などの機能を拡張できます。
「エージェントサンドボックス」
会話中に隔離されたサンドボックス内でコードを安全に実行し、ホストシステムを公開することなく強力なエージェントワークフローを可能にします。
ナレッジベースサポート
カスタム知識ベースをボットにアタッチすることで、一般的なトレーニングデータではなく、お客様自身のドキュメントやデータに基づいた質問に回答できるようになります。
MCP統合
モデルコンテキストプロトコルサポートにより、AstrBotは外部ツールやデータソースを使用できるようになり、単純なチャットを超えた高度なエージェント的行動が可能になります。
HostingerでAstrBotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。