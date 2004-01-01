Mixpostのワンクリックインストールによる展開
Buffer、Hootsuite、その他の商用スケジューラーの代替として構築された、セルフホスト型のソーシャルメディアスケジュール設定・管理プラットフォームです。
Mixpost向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mixpostの活用例
Mixpostは、Buffer、Hootsuite、その他の商用ソーシャルメディアスケジューラーに代わる無料の自己ホスト型ソーシャルメディアスケジューリングおよび管理プラットフォームです。これにより、代理店、マーケター、個人のクリエイターは、アカウントごとの料金、投稿制限、分析クォータなしで、単一のカレンダーから複数のソーシャルネットワークにわたってコンテンツを計画、スケジュール、公開できます。クリーンなウェブUIは、視覚的なコンテンツスケジューリング、メディアライブラリ、投稿テンプレート、およびプラットフォームごとのプレビューレンダリングを提供します。
VPSでMixpostを自己ホストすることにより、価格を変更したりAPIレート制限を課したりする可能性のあるサードパーティのSaaSを経由するのではなく、すべての投稿、スケジュールされたキュー、分析イベント、および接続されたソーシャルアカウントをインフラストチャ内に保持できます。
Mixpostの主な機能
マルチプラットフォームスケジューリング
Twitter/X、Facebook、Instagram、LinkedIn、Mastodonなどへの投稿を、統合カレンダーから、プラットフォームごとのプレビューとカスタマイズ機能でスケジュールできます。
「ドラッグ＆ドロップカレンダー」
ドラッグ＆ドロップによる再スケジュール、色分けされたカテゴリ、および一括操作を備え、複数週にわたるキャンペーンを整理できる視覚的なコンテンツカレンダー。
メディアライブラリ
画像や動画のアップロード、自動フォーマット検出、投稿やテンプレート全体で再利用可能なアセットを備えた組み込みのメディアライブラリです。
複数のワークスペース
アカウントとキャンペーンを個別のワークスペースに整理し、ワークスペースごとのユーザー権限を付与することで、多くのクライアントを管理する代理店に最適です。
承認ワークフロー
オプションの承認キューを使用すると、チームメンバーは投稿がスケジュール設定または公開される前に下書きを作成し、レビューを受けることができます。これにより、代理店のクライアントワークフローがサポートされます。
REST API
フルREST APIは、コンテンツ生成ツール、分析ダッシュボード、またはキューに供給されるカスタム登録フォームといった外部ツールとの連携を可能にします。
HostingerでMixpostを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。