Mixpostは、Buffer、Hootsuite、その他の商用ソーシャルメディアスケジューラーに代わる無料の自己ホスト型ソーシャルメディアスケジューリングおよび管理プラットフォームです。これにより、代理店、マーケター、個人のクリエイターは、アカウントごとの料金、投稿制限、分析クォータなしで、単一のカレンダーから複数のソーシャルネットワークにわたってコンテンツを計画、スケジュール、公開できます。クリーンなウェブUIは、視覚的なコンテンツスケジューリング、メディアライブラリ、投稿テンプレート、およびプラットフォームごとのプレビューレンダリングを提供します。

VPSでMixpostを自己ホストすることにより、価格を変更したりAPIレート制限を課したりする可能性のあるサードパーティのSaaSを経由するのではなく、すべての投稿、スケジュールされたキュー、分析イベント、および接続されたソーシャルアカウントをインフラストチャ内に保持できます。