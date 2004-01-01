MaxKBは、Retrieval-Augmented Generation (RAG) を活用した企業向けAIナレッジベースエージェントを構築するためのオープンソースプラットフォームです。PDF、Word、Excel、Markdown、HTMLをベクトル埋め込みに変換し、それらをOpenAI、Claude、Llama、Qwen、DeepSeek、またはローカルモデルといった任意のLLMに接続します。ビジュアルワークフローエンジンにより、チームはコードを書くことなくインテリジェントなQ&Aエージェントをデプロイできます。

独自のVPSでMaxKBをセルフホストすることで、独自のドキュメント、顧客とのやり取り、ビジネス知識をすべてインフラストラクチャ内に保持し、クエリごとのクラウドコストを排除しながら、モデル選択とデータプライバシーを完全に制御できます。