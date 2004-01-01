1クリックインストールによるMaxKBのデプロイ
ドキュメントやデータソースからAIナレッジベースエージェントを構築できるオープンソースのRAGプラットフォーム。
MaxKB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MaxKBの活用例
MaxKBは、Retrieval-Augmented Generation (RAG) を活用した企業向けAIナレッジベースエージェントを構築するためのオープンソースプラットフォームです。PDF、Word、Excel、Markdown、HTMLをベクトル埋め込みに変換し、それらをOpenAI、Claude、Llama、Qwen、DeepSeek、またはローカルモデルといった任意のLLMに接続します。ビジュアルワークフローエンジンにより、チームはコードを書くことなくインテリジェントなQ&Aエージェントをデプロイできます。
独自のVPSでMaxKBをセルフホストすることで、独自のドキュメント、顧客とのやり取り、ビジネス知識をすべてインフラストラクチャ内に保持し、クエリごとのクラウドコストを排除しながら、モデル選択とデータプライバシーを完全に制御できます。
MaxKBの主な機能
RAG駆動のQ&A
複雑なクエリに対し、根拠に基づいた正確な回答を提供するため、ドキュメントを自動的に処理し、ベクトル埋め込みに変換します。
マルチフォーマット取り込み
PDF、Word、Excel、Markdown、HTML、プレーンテキストをインポートします。また、オンラインコンテンツから知識ベースを構築するためのウェブクローリングも可能です。
モデルの柔軟性
OpenAI、Claude、Llama、Qwen、DeepSeek、およびローカルホスト型モデルに対応しており、コストとプライバシーに最適なものを選択できます。
ビジュアルワークフローエンジン
コードを書かずに、複数ステップのAIプロセスをオーケストレーションし、エージェントを顧客サービスまたは人事システムに統合します。
「API統合」
完全なREST APIと埋め込みスニペットにより、AIエージェントを既存のウェブサイトやアプリケーションに簡単に追加できます。
HostingerでMaxKBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。