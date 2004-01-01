ErsatzTVの1クリックインストール
個人のメディアライブラリを、電子番組ガイド付きのカスタム24時間年中無休ライブTVチャンネルへと変換するセルフホスト型IPTVサーバーです。
ErsatzTV向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ErsatzTVの活用例
ErsatzTVは、個人のメディアライブラリ（Plex、Jellyfin、Emby、またはローカルファイル）を、実際の電子番組ガイド付きのライブカスタムスケジュールTVチャンネルに変換する、オープンソースのセルフホスト型プラットフォームです。チャンネルは、Channels DVR、Plex DVR、Jellyfin Live TV、VLC、スマートTV、セットトップボックス、モバイルアプリなど、あらゆるIPTV対応クライアントが視聴できるM3U/HLSプレイリストとしてストリーミングされます。
独自のVPSでErsatzTVをセルフホストすることで、ストリーミングサービスに加入したり、広告に中断されたりすることなく、すでに所有しているメディアのみで構築されたプライベートなクラシックケーブルの代替品が得られます。テーマ別マラソン、ニュース形式のローテーション、ミュージックビデオチャンネル、または子供向け番組ブロックをスケジュールし、その後、IPTVに対応したあらゆるデバイスで視聴できます。
ErsatzTVの主な機能
カスタム24時間年中無休チャンネル
コレクション、プレイリスト、スケジュール設定ルールを組み合わせることで、任意の数のライブチャンネルを24時間体制のストリームとして構築できます。
IPTVおよびEPG出力
チャンネルをM3Uプレイリストとして、完全なXMLTV電子番組ガイド付きで公開することで、あらゆるIPTVクライアントがケーブルテレビのように視聴できるようになります。
Plex / Jellyfin / Emby
既存のメディアサーバーライブラリに直接接続するか、ローカルフォルダをスキャンすることで、同じメディアでVODアプリとTVチャンネルを動かすことができます。
ハードウェアトランスコーディング
ライブストリームの配信中にCPU使用率を管理しやすく保つための、オプションのNVENC、QSV、VAAPI、AMF、およびVideoToolboxアクセラレーション。
「透かしとバンパー」
チャンネルのウォーターマークを重ね、バンパーやイントロを挿入し、カスタムインタースティシャルで番組を中断することで、本物のチャンネルのような雰囲気を演出できます。
「ミュージックビデオチャンネル」
音楽ビデオとオーディオを時系列またはテーマ別のチャンネルにミックスし、カバーアートの表示とメタデータに基づいたスケジューリングを完備しています。
HostingerでErsatzTVを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。