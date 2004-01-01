ErsatzTVが最大70％オフ

ErsatzTVの1クリックインストール

個人のメディアライブラリを、電子番組ガイド付きのカスタム24時間年中無休ライブTVチャンネルへと変換するセルフホスト型IPTVサーバーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
ErsatzTVの1クリックインストール

ErsatzTV向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

ErsatzTVの活用例

ErsatzTVは、個人のメディアライブラリ（Plex、Jellyfin、Emby、またはローカルファイル）を、実際の電子番組ガイド付きのライブカスタムスケジュールTVチャンネルに変換する、オープンソースのセルフホスト型プラットフォームです。チャンネルは、Channels DVR、Plex DVR、Jellyfin Live TV、VLC、スマートTV、セットトップボックス、モバイルアプリなど、あらゆるIPTV対応クライアントが視聴できるM3U/HLSプレイリストとしてストリーミングされます。

独自のVPSでErsatzTVをセルフホストすることで、ストリーミングサービスに加入したり、広告に中断されたりすることなく、すでに所有しているメディアのみで構築されたプライベートなクラシックケーブルの代替品が得られます。テーマ別マラソン、ニュース形式のローテーション、ミュージックビデオチャンネル、または子供向け番組ブロックをスケジュールし、その後、IPTVに対応したあらゆるデバイスで視聴できます。

早速申し込む
{name}の活用例

ErsatzTVの主な機能

カスタム24時間年中無休チャンネル

コレクション、プレイリスト、スケジュール設定ルールを組み合わせることで、任意の数のライブチャンネルを24時間体制のストリームとして構築できます。

IPTVおよびEPG出力

チャンネルをM3Uプレイリストとして、完全なXMLTV電子番組ガイド付きで公開することで、あらゆるIPTVクライアントがケーブルテレビのように視聴できるようになります。

Plex / Jellyfin / Emby

既存のメディアサーバーライブラリに直接接続するか、ローカルフォルダをスキャンすることで、同じメディアでVODアプリとTVチャンネルを動かすことができます。

ハードウェアトランスコーディング

ライブストリームの配信中にCPU使用率を管理しやすく保つための、オプションのNVENC、QSV、VAAPI、AMF、およびVideoToolboxアクセラレーション。

「透かしとバンパー」

チャンネルのウォーターマークを重ね、バンパーやイントロを挿入し、カスタムインタースティシャルで番組を中断することで、本物のチャンネルのような雰囲気を演出できます。

「ミュージックビデオチャンネル」

音楽ビデオとオーディオを時系列またはテーマ別のチャンネルにミックスし、カバーアートの表示とメタデータに基づいたスケジューリングを完備しています。

HostingerでErsatzTVを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速申し込む
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

早速申し込む

対応アプリが種類豊富

Immich

Immich

Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

デプロイ
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

デプロイ
AllTube

AllTube

YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェース

デプロイ
すべてのアプリケーションを見る

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。