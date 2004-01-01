ErsatzTVは、個人のメディアライブラリ（Plex、Jellyfin、Emby、またはローカルファイル）を、実際の電子番組ガイド付きのライブカスタムスケジュールTVチャンネルに変換する、オープンソースのセルフホスト型プラットフォームです。チャンネルは、Channels DVR、Plex DVR、Jellyfin Live TV、VLC、スマートTV、セットトップボックス、モバイルアプリなど、あらゆるIPTV対応クライアントが視聴できるM3U/HLSプレイリストとしてストリーミングされます。

独自のVPSでErsatzTVをセルフホストすることで、ストリーミングサービスに加入したり、広告に中断されたりすることなく、すでに所有しているメディアのみで構築されたプライベートなクラシックケーブルの代替品が得られます。テーマ別マラソン、ニュース形式のローテーション、ミュージックビデオチャンネル、または子供向け番組ブロックをスケジュールし、その後、IPTVに対応したあらゆるデバイスで視聴できます。