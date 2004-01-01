Flagsmithは、オープンソースのフィーチャーフラグおよびリモート設定プラットフォームです。これにより、開発者はトグルを使用してコードをデプロイし、ユーザーセグメントに機能をターゲット設定し、再デプロイせずにA/Bテストを実行できます。LaunchDarklyやSplitのセルフホスト型代替として構築されており、環境ごとのフラグ値、パーセンテージロールアウト、多変量バリエーション、監査ログ、および主要なプログラミング言語とモバイルフレームワーク向けのSDKを提供しています。

VPSでFlagsmithをセルフホストすることで、すべてのフィーチャーフラグ、ユーザーセグメント、およびロールアウトの決定をインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、製品のロールアウト方法を把握できる可能性のあるサードパーティSaaSを経由する必要がなくなります。バンドルされたタスクプロセッサは、Webhook配信、スケジュールされたフラグ変更、および監査ログのアーカイブを非同期で処理し、フラグ評価リクエストをブロックすることはありません。