1クリックインストールでのFlagsmithデプロイ
コードのダークローンチ、A/Bテストの実行、セグメントごとのユーザーターゲティングを可能にする、オープンソースのフィーチャーフラグおよびリモート設定サービスです。
Flagsmith向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Flagsmithの活用例
Flagsmithは、オープンソースのフィーチャーフラグおよびリモート設定プラットフォームです。これにより、開発者はトグルを使用してコードをデプロイし、ユーザーセグメントに機能をターゲット設定し、再デプロイせずにA/Bテストを実行できます。LaunchDarklyやSplitのセルフホスト型代替として構築されており、環境ごとのフラグ値、パーセンテージロールアウト、多変量バリエーション、監査ログ、および主要なプログラミング言語とモバイルフレームワーク向けのSDKを提供しています。
VPSでFlagsmithをセルフホストすることで、すべてのフィーチャーフラグ、ユーザーセグメント、およびロールアウトの決定をインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、製品のロールアウト方法を把握できる可能性のあるサードパーティSaaSを経由する必要がなくなります。バンドルされたタスクプロセッサは、Webhook配信、スケジュールされたフラグ変更、および監査ログのアーカイブを非同期で処理し、フラグ評価リクエストをブロックすることはありません。
Flagsmithの主な機能
フラグとリモート設定
機能をオン/オフに切り替え、ユーザーセグメントでターゲット設定を行い、多変量バリエーションを配信し、1つのプラットフォームからリモート設定値を提供します。
マルチ環境プロモーション
ワンクリックコピーと環境ごとの上書き設定により、開発環境からステージング環境、本番環境へとフラグ値を昇格させ、安全なロールアウトを実現します。
割合展開
ユーザーごとのスティッキーバケッティングにより、トラフィックの割合に応じて機能を段階的に展開し、同じユーザーがセッション間で一貫した処理を受けられるようにします。
監査と承認
本番環境の機密性の高いフラグに対して、オプションの変更リクエスト承認ワークフローを備えた、すべてのフラグ変更の完全な監査ログ。
リアルタイムSDK
JavaScript、Python、Java、Go、.NET、Ruby、PHP、iOS、Android、React Native、Flutter向けの公式SDKは、ローカル評価キャッシュ機能を備えています。
統合とウェブフック
Slack、GitHub、GitLab、Bitbucket、およびWebhook連携は、本番環境でフラグが変更されたときに、チームとCIパイプラインに通知します。
HostingerでFlagsmithを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。