Tinodeは、完全なオープンソースのインスタントメッセージングプラットフォームです。Goサーバーのバックエンド、Web、iOS、Android、デスクトップ用の公式クライアント、カスタム統合用のgRPC APIといった完全なスタックを提供します。1対1およびグループメッセージング、入力インジケーター、既読通知、ファイル添付、オプションのエンドツーエンド暗号化をサポートしており、商用メッセージングプラットフォームの機能セットを、ユーザーが所有するインフラストラクチャで利用できます。

VPSでTinodeをセルフホストすることで、会話、ユーザーデータ、ファイル転送がサードパーティのメッセージングサービスに触れることはありません。デプロイ後すぐに組み込みのWebクライアントを使用するか、gRPCまたはREST APIを介して独自のモバイルおよびWebアプリを接続できます。