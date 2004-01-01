ワンクリックインストールでのTinodeデプロイ
モバイルおよびウェブクライアント、リアルタイムチャット、エンドツーエンド暗号化に対応したオープンソースのインスタントメッセージングプラットフォームです。
Tinode向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tinodeの活用例
Tinodeは、完全なオープンソースのインスタントメッセージングプラットフォームです。Goサーバーのバックエンド、Web、iOS、Android、デスクトップ用の公式クライアント、カスタム統合用のgRPC APIといった完全なスタックを提供します。1対1およびグループメッセージング、入力インジケーター、既読通知、ファイル添付、オプションのエンドツーエンド暗号化をサポートしており、商用メッセージングプラットフォームの機能セットを、ユーザーが所有するインフラストラクチャで利用できます。
VPSでTinodeをセルフホストすることで、会話、ユーザーデータ、ファイル転送がサードパーティのメッセージングサービスに触れることはありません。デプロイ後すぐに組み込みのWebクライアントを使用するか、gRPCまたはREST APIを介して独自のモバイルおよびWebアプリを接続できます。
Tinodeの主な機能
「リアルタイムメッセージング」
ウェブ、iOS、Android、デスクトップクライアント間で、入力インジケーター、既読通知、メッセージリアクションを備えたインスタントメッセージを同時に配信します。
グループチャットとチャンネル
あらゆる規模のチームやコミュニティ向けに、メンバーシップ、ロール、権限を構成可能なグループ会話を作成できます。
エンドツーエンド暗号化
オプションのE2E暗号化により、メッセージの内容は非公開に保たれ、サーバーや、お客様自身のものを含むいかなる中間者も読み取ることができません。
ファイルとメディアの共有
画像、ファイル、添付ファイルを会話内で直接共有でき、独自のファイルシステムまたはS3互換バケットに保存されます。
ビデオ通話および音声通話
組み込みのWebRTCサポートにより、別のアプリに切り替えることなく、チャットインターフェース内で直接ビデオ通話と音声通話が可能になります。
gRPC と REST API
フルgRPCおよびREST APIにより、Tinodeのメッセージングをカスタムアプリに埋め込んだり、既存のビジネスワークフローと統合したりすることができます。
HostingerでTinodeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。