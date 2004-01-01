ZeroNoteは、メモ作成、パスワード管理、ブックマーク、二段階認証コードを単一の暗号化されたアプリケーションに統合する、セルフホスト型の統合生産性アプリです。クライアントサイドAES暗号化とゼロ知識アーキテクチャを採用しており、サーバーが暗号化されていないデータを閲覧することはなく、デバイスのみが復号化できます。

VPSでZeroNoteをセルフホストすることで、4つの異なるツールを、完全に制御できる1つのプライベートな暗号化サービスに統合できます。オフラインファーストのSQLiteストレージにより、インターネット接続がなくてもデータは常に利用可能です。スマートな自動タグ付けにより、アイテムは自動的に整理され、オプションのP2PまたはS3同期により、デバイス間で可用性が拡張されます。