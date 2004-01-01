ZeroNoteの1クリックインストール
ノート、パスワード、ブックマーク、2FAに対応した統合型暗号化アプリで、ゼロ知識クライアントサイドAES暗号化を採用しています。
ZeroNote向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ZeroNoteの活用例
ZeroNoteは、メモ作成、パスワード管理、ブックマーク、二段階認証コードを単一の暗号化されたアプリケーションに統合する、セルフホスト型の統合生産性アプリです。クライアントサイドAES暗号化とゼロ知識アーキテクチャを採用しており、サーバーが暗号化されていないデータを閲覧することはなく、デバイスのみが復号化できます。
VPSでZeroNoteをセルフホストすることで、4つの異なるツールを、完全に制御できる1つのプライベートな暗号化サービスに統合できます。オフラインファーストのSQLiteストレージにより、インターネット接続がなくてもデータは常に利用可能です。スマートな自動タグ付けにより、アイテムは自動的に整理され、オプションのP2PまたはS3同期により、デバイス間で可用性が拡張されます。
ZeroNoteの主な機能
ゼロ知識暗号化
クライアントサイドAES暗号化により、メモ、パスワード、および2FAコードはデバイスから送信される前に暗号化されます。
統合ツール
個別のパスワードマネージャー、ノートアプリ、ブックマークマネージャー、2FA認証アプリを、1つのセルフホスト型アプリケーションに置き換えます。
オフラインファーストストレージ
データはローカルのSQLiteに保存されるため、アクティブなインターネット接続がなくてもボルトにアクセスできます。
スマート自動タグ付け
スマートタグは、コンテンツタイプとキーワードに基づいてエントリを自動的に分類し、手作業なしでボールトを整理された状態に保ちます。
P2P ＆ S3 同期
オプションで、ピアツーピア同期またはご自身のS3互換ストレージバケットを使用して、暗号化されたボルトをデバイス間で同期できます。
HostingerでZeroNoteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。