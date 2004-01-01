ThinkDashboardは、一般的なホームラボダッシュボードの肥大化なしに、高速なブラウザのスタートページを求める人々のために、GoとバニラJavaScriptで構築されたミニマリストでセルフホスト型のブックマークダッシュボードです。ブックマークはカテゴリにグループ化され、複数のページにわたって整理され、デスクトップとモバイルで瞬時に読み込まれるクリーンなテキスト優先のインターフェースを通じて表示されます。

各ブックマークにはキーボードショートカットを割り当てることができます。そのため、頻繁にアクセスする場所を開くのはキーを押すのと同じくらい高速です。マウスも、検索ドロップダウンも、サードパーティの拡張機能も不要です。すべてのデータは永続ボリューム上のJSONファイルに保存されます。これによりバックアップが簡単になり、ホスト型ブックマークサービスではなく、ブックマークコレクション全体を自身のVPS上に保持できます。