ThinkDashboardの1クリックインストール展開。
キーボードショートカットとミニマリストなテキストベースのインターフェースを備えた、軽量なセルフホスト型ブックマークダッシュボードです。
ThinkDashboard向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ThinkDashboardの活用例
ThinkDashboardは、一般的なホームラボダッシュボードの肥大化なしに、高速なブラウザのスタートページを求める人々のために、GoとバニラJavaScriptで構築されたミニマリストでセルフホスト型のブックマークダッシュボードです。ブックマークはカテゴリにグループ化され、複数のページにわたって整理され、デスクトップとモバイルで瞬時に読み込まれるクリーンなテキスト優先のインターフェースを通じて表示されます。
各ブックマークにはキーボードショートカットを割り当てることができます。そのため、頻繁にアクセスする場所を開くのはキーを押すのと同じくらい高速です。マウスも、検索ドロップダウンも、サードパーティの拡張機能も不要です。すべてのデータは永続ボリューム上のJSONファイルに保存されます。これによりバックアップが簡単になり、ホスト型ブックマークサービスではなく、ブックマークコレクション全体を自身のVPS上に保持できます。
ThinkDashboardの主な機能
キーボードショートカット
任意のブックマークにキーを割り当て、マウスに触れることなくダッシュボードから即座に開くことができます。
「ミニマリストテキストUI」
クリーンなテキストベースのインターフェースは、ウィジェット、天気パネル、またはサービスタイルではなく、リンクに焦点を当てます。
カテゴリ別ブックマーク
コンテキストを明確に分離するために、複数のダッシュボードページにわたってカスタムカテゴリにリンクを整理します。
テーマのカスタマイズ
「設定ページ」から直接、ダークテーマとライトテーマを切り替えるか、無制限のカスタムカラーバリアントを作成できます。
JSONファイルストレージ
すべてのブックマーク、ページ、設定は、永続ボリュームにプレーンなJSONファイルとして保存され、簡単にバックアップやバージョン管理ができます。
「レスポンシブデザイン」
レイアウトはスマートフォンやタブレットに適応するため、デスクトップから離れていてもスタートページを同様に素早く使用できます。
HostingerでThinkDashboardを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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