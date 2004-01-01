ViewTubeの1クリックデプロイ
広告や追跡なしで動画を視聴し、チャンネル登録を管理できる、洗練されたプライバシーに配慮したYouTubeの代替フロントエンドです。
ViewTube向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ViewTubeの活用例
ViewTubeは、YouTubeのオープンソースでプライバシーを尊重する代替フロントエンドです。ビデオデータをプロキシすることで、YouTubeがあなたのIPアドレス、ブラウザのフィンガープリント、視聴履歴を認識することなく、クリーンでモダンなインターフェースを通じてチャンネルを検索、視聴、フォローできます。InvidiousおよびPiped APIを基盤として構築されており、洗練されたVueベースのプレイヤーと、SponsorBlockのセグメントスキップ機能、DeArrowのサムネイルクリーンアップ機能を組み合わせています。
独自のVPSでViewTubeをセルフホストすることで、完全に制御できる個人的な広告なしのYouTube体験が得られます。ローカルアカウントシステムは、Googleアカウントの代わりに独自のMongoDBデータベースにサブスクリプション、履歴、プレイリストを保存し、Redisは応答を高速に保ちます。RSSスタイルのチャンネルフォロー機能により、youtube.comを開くことなくクリエイターの最新情報を追うことができます。
ViewTubeの主な機能
広告や追跡なし。
動画はご自身のサーバーを介してストリーミングされるため、プレロール広告やミッドロール広告は表示されず、YouTubeがお客様のIPアドレスやブラウザのフィンガープリントを認識することはありません。
Googleなしのサブスクリプション
チャンネルのフォロー、プレイリストの作成、履歴の追跡を行うためにローカルアカウントを作成します。これらはすべてGoogleアカウントではなく、ご自身のデータベースに保存されます。
SponsorBlock と DeArrow
スポンサーセグメント、イントロ、自己宣伝を自動的にスキップし、クリックベイトのサムネイルとタイトルをクラウドソーシングによる代替案に置き換えます。
「モダン ビデオプレーヤー」
洗練されたVueベースのプレイヤーは、品質とコーデックの選択、再生速度、シアターモード、およびキーボードショートカットに対応しています。
インヴィディアスとパイプド
複数のInvidiousおよびPipedバックエンドからデータを取得し、信頼性の高い再生のためにインスタンス間で自動的にフォールバックします。
HostingerでViewTubeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。