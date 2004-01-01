ViewTubeは、YouTubeのオープンソースでプライバシーを尊重する代替フロントエンドです。ビデオデータをプロキシすることで、YouTubeがあなたのIPアドレス、ブラウザのフィンガープリント、視聴履歴を認識することなく、クリーンでモダンなインターフェースを通じてチャンネルを検索、視聴、フォローできます。InvidiousおよびPiped APIを基盤として構築されており、洗練されたVueベースのプレイヤーと、SponsorBlockのセグメントスキップ機能、DeArrowのサムネイルクリーンアップ機能を組み合わせています。

独自のVPSでViewTubeをセルフホストすることで、完全に制御できる個人的な広告なしのYouTube体験が得られます。ローカルアカウントシステムは、Googleアカウントの代わりに独自のMongoDBデータベースにサブスクリプション、履歴、プレイリストを保存し、Redisは応答を高速に保ちます。RSSスタイルのチャンネルフォロー機能により、youtube.comを開くことなくクリエイターの最新情報を追うことができます。