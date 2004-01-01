NocoDBは、主要なオープンソースのAirtable代替ツールです。PostgreSQL、MySQL、その他のSQLデータベースを、非技術系のユーザーでも安心して管理できる直感的なスプレッドシートインターフェースに変換します。グリッド、カンバン、ギャラリー、カレンダー、フォームの各ビューに加え、自動生成されたRESTおよびGraphQL API、豊富なフィールドタイプ、リアルタイムコラボレーションも提供しており、これらすべてをシートごとの料金なしで利用できます。

VPSでNocoDBをセルフホストすることで、機密性の高いビジネスデータがインフラストラクチャから離れることはなく、ユーザー数による料金制約もなくなります。これにより、誰でも使えるノーコードのフロントエンドの背後にあるリレーショナルデータベースの全機能をチームに提供できます。