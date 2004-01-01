NocoDBの1クリックインストール
あらゆるSQLデータベースを、自動生成されたAPIを備えた共同編集可能なスプレッドシートに変換するオープンソースのAirtable代替です。
NocoDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NocoDBの活用例
NocoDBは、主要なオープンソースのAirtable代替ツールです。PostgreSQL、MySQL、その他のSQLデータベースを、非技術系のユーザーでも安心して管理できる直感的なスプレッドシートインターフェースに変換します。グリッド、カンバン、ギャラリー、カレンダー、フォームの各ビューに加え、自動生成されたRESTおよびGraphQL API、豊富なフィールドタイプ、リアルタイムコラボレーションも提供しており、これらすべてをシートごとの料金なしで利用できます。
VPSでNocoDBをセルフホストすることで、機密性の高いビジネスデータがインフラストラクチャから離れることはなく、ユーザー数による料金制約もなくなります。これにより、誰でも使えるノーコードのフロントエンドの背後にあるリレーショナルデータベースの全機能をチームに提供できます。
NocoDBの主な機能
複数のビュータイプ
同じデータに対して、グリッド、カンバン、ギャラリー、カレンダー、フォームの各ビューを切り替えることで、各チームメンバーはそれぞれのワークフローに合った形式で作業できます。
自動生成API
すべてのテーブルは、RESTおよびGraphQLエンドポイントを自動的に公開し、開発者がバックエンドコードを記述することなく、カスタム統合やフロントエンドを構築できるようにします。
豊富なフィールドタイプ
添付ファイル、数式、ルックアップ、ロールアップ、リンクされたレコードにより、複雑なSQLクエリを使用せずに、リレーショナルデータにスプレッドシートの強力な機能をもたらします。
きめ細かいアクセス制御
ロール管理を使用して、各チームメンバーが必要なものだけを表示できるように、ワークスペース、ベース、テーブルレベルの権限を設定します。
ウェブフック自動化
データが変更された際に、外部ワークフローや連携を自動的にトリガーし、カスタムコードなしでNocoDBを既存のツールに接続します。
「Airtable インポート」
既存のAirtableベース、CSVファイル、またはExcelシートをスキーマ検出機能付きで移行し、データをゼロから再構築することなく、簡単に切り替えられるようにします。
HostingerでNocoDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。