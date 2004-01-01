MQTTXのワンクリックインストール
ローカルインストールなしで、ブローカーのデバッグやIoT WebSocket接続のテストができるブラウザベースのMQTT 5.0クライアント。
MQTTX向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MQTTXの活用例
MQTTX Webは、EMQXが提供するオープンソースのMQTT 5.0クライアントで、完全にブラウザ上で動作します。これにより、エンジニアはWebSocket経由で任意のMQTTブローカーに接続し、トピックの検査、ペイロードの公開、IoTメッセージフローの検証を数秒で行うことができます。デスクトップ版とは異なり、MQTTX Webはインストーラーを必要としません。展開されたURLを開くだけで、チームはどのラップトップやタブレットからでもブローカーのデバッグを開始できます。
独自のVPSでMQTTX Webをセルフホストすることで、チームが管理するURLでプライベートかつ常に利用可能なWebSocketクライアントを設置できます。これにより、サードパーティのホストされたエンドポイントがブローカーの認証情報をログに記録することも、公開されているemqx.ioインスタンスに依存することもありません。接続プロファイルは各ブラウザにローカルに保存されるため、デプロイメント自体はステートレスで、簡単にアップグレードできます。
MQTTXの主な機能
フル MQTT 5.0 サポート
準拠しているあらゆるブローカーに対して、プロパティ、理由コード、共有サブスクリプション、リクエスト/レスポンスパターンを含む、MQTT 5.0のあらゆる機能をテストします。
WebSocket接続性
ブラウザから直接WSおよびWSS経由でMQTTブローカーに接続します。WebSocketトランスポートに依存するIoTゲートウェイやウェブクライアントの検証に最適です。
マルチブローカーワークスペース
タブを離れたり、毎回認証情報を再設定したりすることなく、本番、ステージング、ローカルブローカー用の接続プロファイルを保存し、切り替えることができます。
トピックの発行と購読
ワイルドカードトピックを購読し、JSONペイロード、プレーンテキストペイロード、またはBase64ペイロードを公開し、QoSメタデータ、リテインドメタデータ、タイムスタンプメタデータとともにメッセージ履歴を検査できます。
インストール不要アクセス
デスクトップバイナリを配布したり、パッケージバージョンを管理したりすることなく、デプロイされたURLをチームと共有することで、すべてのエンジニアにMQTTクライアントを提供できます。
クライアントサイドデータストレージ
接続設定とメッセージ履歴はlocalStorageを介してブラウザに保持されるため、サーバーはブローカーの認証情報を保持せず、アップグレード後もステートレスを維持します。
HostingerでMQTTXを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。