MQTTX Webは、EMQXが提供するオープンソースのMQTT 5.0クライアントで、完全にブラウザ上で動作します。これにより、エンジニアはWebSocket経由で任意のMQTTブローカーに接続し、トピックの検査、ペイロードの公開、IoTメッセージフローの検証を数秒で行うことができます。デスクトップ版とは異なり、MQTTX Webはインストーラーを必要としません。展開されたURLを開くだけで、チームはどのラップトップやタブレットからでもブローカーのデバッグを開始できます。

独自のVPSでMQTTX Webをセルフホストすることで、チームが管理するURLでプライベートかつ常に利用可能なWebSocketクライアントを設置できます。これにより、サードパーティのホストされたエンドポイントがブローカーの認証情報をログに記録することも、公開されているemqx.ioインスタンスに依存することもありません。接続プロファイルは各ブラウザにローカルに保存されるため、デプロイメント自体はステートレスで、簡単にアップグレードできます。