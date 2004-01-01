ワンクリックインストールでKimaiをデプロイ
フリーランス・制作会社・チーム向けの、請求対象時間の記録や請求書作成を行う無料のオープンソース時間管理プラットフォームです。
Kimai向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kimaiの活用例
Kimaiは、フリーランサー、代理店、企業が請求可能な時間を記録し、クライアントプロジェクトを管理し、正確な請求書を作成するための信頼性の高い方法を提供する、成熟したオープンソースの時間追跡アプリケーションです。クリーンなウェブインターフェース、マルチユーザーサポート、ロールベースの権限を備えており、自分の時間を追跡するソロ開発者から、多くのクライアントにわたって数十人のチームメンバーを調整する代理店まで、規模を拡大して対応できます。
シートごとに課金されるSaaS時間追跡ツールとは異なり、独自のVPSでKimaiをセルフホストすることで、定期的なサブスクリプション費用がかからず、時間記録と請求データの完全な所有権が得られます。このテンプレートには、耐久性のある本番環境対応のストレージとしてMySQLが含まれています。
Kimaiの主な機能
請求可能時間管理
正確な請求記録を作成するため、任意のクライアント、プロジェクト、またはアクティビティに対して、タイマーの開始・停止や手動での時間入力が可能です。
請求書作成
追跡された時間入力から、別のツールにエクスポートすることなく、直接請求書を作成します。
詳細レポート
ユーザー、プロジェクト、クライアント、または日付範囲でレポートを絞り込み、利用状況を把握し、クライアントへの請求をサポートします。
プラグイン拡張性
コミュニティプラグインを利用して、Kimaiをカスタムワークフロー、統合、追加のエクスポート形式に対応させることができます。
HostingerでKimaiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。