Kimaiは、フリーランサー、代理店、企業が請求可能な時間を記録し、クライアントプロジェクトを管理し、正確な請求書を作成するための信頼性の高い方法を提供する、成熟したオープンソースの時間追跡アプリケーションです。クリーンなウェブインターフェース、マルチユーザーサポート、ロールベースの権限を備えており、自分の時間を追跡するソロ開発者から、多くのクライアントにわたって数十人のチームメンバーを調整する代理店まで、規模を拡大して対応できます。

シートごとに課金されるSaaS時間追跡ツールとは異なり、独自のVPSでKimaiをセルフホストすることで、定期的なサブスクリプション費用がかからず、時間記録と請求データの完全な所有権が得られます。このテンプレートには、耐久性のある本番環境対応のストレージとしてMySQLが含まれています。