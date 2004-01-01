1クリックインストールによるjsreportのデプロイ
REST API経由でHTMLテンプレートからPDF、Excel、DOCXドキュメントを生成するためのセルフホスト型のJavaScriptレポートプラットフォーム。
jsreport向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
jsreportの活用例
jsreportは、HTMLテンプレートから実用レベルのビジネスドキュメントを生成するオープンソースのレポートサーバーです。開発チームは、組織内のどのアプリケーションからでもREST API経由で呼び出せる共有サービスとしてこれを使用します。呼び出し元のアプリケーションにレンダリングロジックを一切持たせることなく、JSONデータを渡し、フォーマットされたPDF、Excelスプレッドシート、DOCX、またはHTML応答を受け取ることができます。テンプレートは、Handlebarsやその他のサポートされているエンジンを使用して標準のHTMLとCSSで記述されているため、どのWeb開発者でも独自のDSLを学習することなく、それらを作成および保守できます。
jsreportをセルフホストすることで、生成されたドキュメント（請求書、契約書、財務諸表など）を、機密性の高いビジネスデータをサードパーティのレンダリングサービスに送信することなく、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ドキュメントごとの料金や使用制限はありません。
jsreportの主な機能
複数の出力形式
同じテンプレートからPDF、Excel（XLSX）、DOCX、HTML、CSV、またはXMLを生成し、個別のデザインを維持することなく、APIパラメータで形式を切り替えます。
REST API レンダリング
各テンプレートはPOSTエンドポイントです。アプリケーションはJSONデータを渡し、レンダリングされたドキュメントを受け取ることで、レポートロジックをアプリケーションコードから分離します。
ブラウザベースデザイナー
ツールを切り替えることなく、組み込みのウェブエディターを使用して、ブラウザで直接レポートテンプレートのデザイン、プレビュー、テストを行えます。
レポート予約
レポートを固定の間隔で自動的に実行するようにスケジュールし、メールで配信するか、出力を保存することで、手動による定期的なエクスポートを不要にします。
テンプレートバージョン管理
内蔵のバージョン履歴でテンプレートへのすべての変更を追跡し、個別のVCSを維持することなく、以前のどのバージョンにもロールバックできます。
Hostingerでjsreportを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。