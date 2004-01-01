jsreportは、HTMLテンプレートから実用レベルのビジネスドキュメントを生成するオープンソースのレポートサーバーです。開発チームは、組織内のどのアプリケーションからでもREST API経由で呼び出せる共有サービスとしてこれを使用します。呼び出し元のアプリケーションにレンダリングロジックを一切持たせることなく、JSONデータを渡し、フォーマットされたPDF、Excelスプレッドシート、DOCX、またはHTML応答を受け取ることができます。テンプレートは、Handlebarsやその他のサポートされているエンジンを使用して標準のHTMLとCSSで記述されているため、どのWeb開発者でも独自のDSLを学習することなく、それらを作成および保守できます。

jsreportをセルフホストすることで、生成されたドキュメント（請求書、契約書、財務諸表など）を、機密性の高いビジネスデータをサードパーティのレンダリングサービスに送信することなく、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ドキュメントごとの料金や使用制限はありません。