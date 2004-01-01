DVinylの1クリックインストール
レコード、CD、本、映画、ビデオゲームを1つのライブラリでカタログ化し、価値を評価するセルフホスト型のコレクションマネージャーです。
DVinyl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DVinylの活用例
DVinylは、レコード、CD、カセット、書籍、コミック、Blu-ray、DVD、ビデオゲームなどを一元的にカスタマイズ可能な場所で管理したい物理メディア愛好家のために構築されたオープンソースのコレクションマネージャーです。Discogs、Hardcover、TMDB、IGDBから豊富なメタデータとカバーアートを取得し、音楽リリースの市場価値を推定します。これにより、コレクターは自分の棚の実際の価値を追跡できます。
独自のVPSでDVinylをセルフホストすることで、完全なコレクションインベントリ、ロケーションタグ、ウィッシュリストデータを、サードパーティのアプリやスプレッドシートに閉じ込められることなく管理下に置くことができます。バンドルされているMongoDBデータベースは、アップデート後もカタログが保持されることを保証し、プライベート認証システムにより、単独で閲覧したり、友人との読み取り専用ビューを共有したりできます。
DVinylの主な機能
マルチフォーマットライブラリ
別々のアプリを使い分ける代わりに、レコード、CD、カセット、書籍、コミック、Blu-ray、DVD、ビデオゲームを、統合された一つのコレクションでまとめて管理できます。
Discogsの市場評価
Discogsからリアルタイムで市場の最低、中央値、最高推定価格を取得し、セカンダリーマーケットにおける音楽コレクションの価値を常に把握できます。
ワンクリック ディスコグス インポート
既存のDiscogsコレクション全体をワンクリックでインポートできます。または、アーティスト、レーベル、トラックデータを再入力することなく、リリースIDで新しいアイテムを追加できます。
「カスタマイズ可能なダッシュボード」
モジュール式の統計ウィジェット、設定可能なナビゲーションショートカット、および閲覧方法に合わせたカテゴリごとのビジュアルテーマで、ホームビューを構築します。
物理的な位置情報追跡
各アイテムが棚、保管場所、または貸し出し中である場所をタグ付けすることで、コレクション全体を探し回ることなく、特定の記録や本を見つけることができます。
ウィッシュリストと共有
専用のウィッシュリストで今後の発見を追跡し、プライベートブラウジングや読み取り専用共有のために、組み込みの認証機能を通じてカタログを公開します。
HostingerでDVinylを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。