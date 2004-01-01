DVinylは、レコード、CD、カセット、書籍、コミック、Blu-ray、DVD、ビデオゲームなどを一元的にカスタマイズ可能な場所で管理したい物理メディア愛好家のために構築されたオープンソースのコレクションマネージャーです。Discogs、Hardcover、TMDB、IGDBから豊富なメタデータとカバーアートを取得し、音楽リリースの市場価値を推定します。これにより、コレクターは自分の棚の実際の価値を追跡できます。

独自のVPSでDVinylをセルフホストすることで、完全なコレクションインベントリ、ロケーションタグ、ウィッシュリストデータを、サードパーティのアプリやスプレッドシートに閉じ込められることなく管理下に置くことができます。バンドルされているMongoDBデータベースは、アップデート後もカタログが保持されることを保証し、プライベート認証システムにより、単独で閲覧したり、友人との読み取り専用ビューを共有したりできます。