Kotaemonは、クリーンでカスタマイズ可能なRAGベースのドキュメント質問応答ツールです。OpenAIやAzureからセルフホスト型のOllamaインスタンスまで、お好みのLLMに接続できます。PDF、Word文書、スプレッドシート、画像をアップロードし、質問をすると、ソース資料からの正確な引用に基づいた回答が得られます。

クラウドベースのドキュメントAIサービスとは異なり、Kotaemonをセルフホストすることで、ファイルを自身のVPS上でプライベートに保つことができます。このテンプレートのフルイメージバリアントには、Tesseract OCR、LibreOffice形式の解析、マルチモーダルなドキュメント処理機能が追加されており、スキャンされたPDF、Officeファイル、画像が多いドキュメントに適しています。