Kotaemonの1クリックインストール
任意のLLMプロバイダーを使用してファイルとチャットできる、オープンソースのドキュメントQ＆Aチャットボットです。
Kotaemon向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kotaemonの活用例
Kotaemonは、クリーンでカスタマイズ可能なRAGベースのドキュメント質問応答ツールです。OpenAIやAzureからセルフホスト型のOllamaインスタンスまで、お好みのLLMに接続できます。PDF、Word文書、スプレッドシート、画像をアップロードし、質問をすると、ソース資料からの正確な引用に基づいた回答が得られます。
クラウドベースのドキュメントAIサービスとは異なり、Kotaemonをセルフホストすることで、ファイルを自身のVPS上でプライベートに保つことができます。このテンプレートのフルイメージバリアントには、Tesseract OCR、LibreOffice形式の解析、マルチモーダルなドキュメント処理機能が追加されており、スキャンされたPDF、Officeファイル、画像が多いドキュメントに適しています。
Kotaemonの主な機能
「マルチLLMサポート」
OpenAI、Azure OpenAI、Cohere、Mistral、またはOllamaでホストされている任意のローカルモデルに、ドキュメントやチャット履歴を移行することなく接続できます。
引用に基づいた回答
すべての回答は、ソースドキュメント内の正確な箇所にリンクしており、主張を検証し、情報を直接追跡できます。
OCR および Office ファイルの解析
Tesseract OCR、LibreOffice、およびffmpegが搭載されており、スキャンされたPDF、WordファイルやPowerPointファイル、画像ベースのドキュメントをネイティブに処理します。
GraphRAG 取得
オプションのGraphRAGおよびLightRAGバックエンドは、大規模な、または相互参照が密なドキュメントセットにおける検索精度を向上させます。
マルチユーザーアクセス
組み込みのユーザー管理により、チームメンバーはそれぞれ、単一の共有デプロイメントで個人のドキュメントコレクションを管理できます。
HostingerでKotaemonを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。