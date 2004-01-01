ワンクリックインストールでJaegerをデプロイ。
マイクロサービスアーキテクチャにおけるリクエストフローの監視とパフォーマンス問題の診断のためのオープンソース分散トレーシングプラットフォーム。
Jaeger向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jaegerの活用例
Jaegerは、エンドツーエンドの分散トレーシングのためのCNCF卒業プロジェクトであり、元々はUberで数千のマイクロサービスを監視するために構築されました。これは、リクエストがシステム内でどのように伝播するかを捕捉し、従来のロギングだけでは見えないサービス間の依存関係、タイミングの内訳、エラーの伝播、およびレイテンシーのボトルネックを明らかにします。このデプロイメントは、最新のインストゥルメンテーションライブラリとの互換性のために、OpenTelemetry Protocol（OTLP）をすぐにサポートしています。
Jaegerをセルフホストすることで、ユーザー識別子、データベースクエリ、内部APIの詳細などを含むトレースデータを、完全に独自のインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、商用APMベンダーからのトレースごとの課金を回避し、保持とアクセスを完全に制御できます。また、トラフィック量ではなくVPSに合わせてスケーリングする予測可能なコストで運用できます。
Jaegerの主な機能
OpenTelemetry サポート
ネイティブOTLPインジェストにより、OpenTelemetry SDKで計測されたあらゆるアプリケーションは、カスタムエクスポーターなしでJaegerにトレースを送信できます。
サービス依存関係グラフ
自動生成されたサービスグラフは、アーキテクチャ内のすべてのサービス間の呼び出し関係とリクエスト量を表示します。
ディープトレース分析
詳細なトレースタイムラインは、期間、タグ、ログを用いて、すべてのスパンと操作を詳細に分析し、遅いクエリやエラーを特定するのに役立ちます。
「トレース比較」
デプロイメントの前後でトレースを比較し、コード変更によって導入されたパフォーマンスの低下や新しいエラーパターンを迅速に特定します。
適応型サンプリング
高トラフィックシステムにおいて、可観測性の深さとストレージおよび取り込みコストのバランスを取るために、トレース収集量を動的に制御します。
HostingerでJaegerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。