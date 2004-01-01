Jaegerは、エンドツーエンドの分散トレーシングのためのCNCF卒業プロジェクトであり、元々はUberで数千のマイクロサービスを監視するために構築されました。これは、リクエストがシステム内でどのように伝播するかを捕捉し、従来のロギングだけでは見えないサービス間の依存関係、タイミングの内訳、エラーの伝播、およびレイテンシーのボトルネックを明らかにします。このデプロイメントは、最新のインストゥルメンテーションライブラリとの互換性のために、OpenTelemetry Protocol（OTLP）をすぐにサポートしています。

Jaegerをセルフホストすることで、ユーザー識別子、データベースクエリ、内部APIの詳細などを含むトレースデータを、完全に独自のインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、商用APMベンダーからのトレースごとの課金を回避し、保持とアクセスを完全に制御できます。また、トラフィック量ではなくVPSに合わせてスケーリングする予測可能なコストで運用できます。