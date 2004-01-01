PsiTransferの1クリックインストール
期限付きリンク、パスワード保護、再開可能なアップロード機能を備えたシンプルなセルフホスト型ファイル共有。アカウントは不要です。
PsiTransfer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PsiTransferの活用例
PsiTransferは、有効期限付きダウンロードリンクを介してファイルを共有するための、軽量でオープンソースのファイル転送サービスです。送信者も受信者もアカウントは不要です。ファイルは、1回限りのダウンロードから8週間の有効期限まで設定可能な保持期間を持つアップロードバケットに整理されます。各バケットはオプションでAES暗号化によりパスワード保護でき、受信者は何もインストールすることなく、すべてを単一のzipまたはtar.gzアーカイブとしてダウンロードできます。
VPSでPsiTransferをセルフホストすることで、ファイル転送のプライバシーが保たれます。クラウドサービスによるサイズ制限はなく、ファイルメタデータが第三者に送信されることもなく、保持ポリシーとストレージを完全に制御できます。オプションの管理パネルを使用すると、アクティブなアップロードを監視し、単一の保護されたページからストレージを管理できます。
PsiTransferの主な機能
期限切れダウンロードリンク
保持期間を1回のダウンロードから最大8週間まで設定できます。期限切れになると、ファイルとそのリンクは自動的にクリーンアップされます。
アカウント不要
受信者は、いずれのサービスにもサインアップまたはログインすることなく、共有可能なリンクからファイルを直接ダウンロードします。
パスワードで保護されたバケット
AES暗号化されたバケットパスワードでアップロードを保護し、意図した受信者のみが共有ファイルにアクセスできるようにします。
再開可能なアップロード
大容量ファイルのアップロードは、ネットワークの中断後もtus.ioプロトコルを使用して自動的に再開し、低速接続での転送失敗を防ぎます。
一括ダウンロードアーカイブ
受信者は、個別にファイルをダウンロードすることなく、バケット内のすべてのファイルをワンクリックで単一のzipまたはtar.gzアーカイブとしてダウンロードできます。
「管理者ダッシュボード」
パスワードで保護された管理パネル（/admin）から、すべてのアクティブなバケットを監視し、ストレージの使用状況を確認し、アップロードを削除します。
HostingerでPsiTransferを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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