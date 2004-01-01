PsiTransferは、有効期限付きダウンロードリンクを介してファイルを共有するための、軽量でオープンソースのファイル転送サービスです。送信者も受信者もアカウントは不要です。ファイルは、1回限りのダウンロードから8週間の有効期限まで設定可能な保持期間を持つアップロードバケットに整理されます。各バケットはオプションでAES暗号化によりパスワード保護でき、受信者は何もインストールすることなく、すべてを単一のzipまたはtar.gzアーカイブとしてダウンロードできます。

VPSでPsiTransferをセルフホストすることで、ファイル転送のプライバシーが保たれます。クラウドサービスによるサイズ制限はなく、ファイルメタデータが第三者に送信されることもなく、保持ポリシーとストレージを完全に制御できます。オプションの管理パネルを使用すると、アクティブなアップロードを監視し、単一の保護されたページからストレージを管理できます。