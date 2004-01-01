Foundry VTTが最大70％オフ

Foundry VTTの1クリック導入

マップ、キャラクターシート、自動化、音声/ビデオ統合を備え、オンラインでテーブルトークRPGセッションを実行するためのプレミアバーチャル卓上プラットフォームです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Foundry VTTの1クリック導入

Foundry VTT向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
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11,579
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8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Foundry VTTの活用例

Foundry Virtual Tabletopは、オンラインでテーブルトークRPGをプレイするための、商用でありながらセルフホスト型の主要なプラットフォームです。モジュール式のJavaScriptエンジンを基盤としており、Dungeons and Dragons 5e、Pathfinder、Call of Cthulhu、その他数十種類のシステムをコミュニティモジュールを通じて深くサポートしています。プロフェッショナルグレードのダイナミックライティング、視線、アニメーション化されたトークン、ダイスロールの自動化、そしてカスタムゲームメカニクス用の広範なマクロ言語を提供します。

VPSでFoundryをセルフホストすることで、すべてのキャンペーン、キャラクターシート、バトルマップを直接管理できます。セッションごとのSaaS料金、月額のクラウド費用、プレイヤーのゲームデータへの第三者アクセスは一切ありません。有料のFoundryライセンスが必要で、foundryvtt.comから一度購入します。

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{name}の活用例

Foundry VTTの主な機能

動的ライティングと視野

タイルベースのフォグ・オブ・ウォー、視線計算、動的な光源、そしてトークンごとの視界が、プレイヤーに映画品質のダンジョン探索体験を提供します。

システムとモジュールのマーケットプレイス

D&D 5e、Pathfinder、Cyberpunk Red、Call of Cthulhu、その他100以上のシステムにネイティブ対応しており、コミュニティモジュールやコンテンツパックを通じてサポートを提供しています。

ダイス自動化

チャット連携機能、数式パーサー、そして攻撃ロール、ダメージ、セービングスロー、スキルチェックを自動化するシステムごとのルールを備えた、組み込みのダイスローラー。

「音声とビデオチャット」

オプションのWebRTC音声およびビデオチャネルはFoundry内で直接実行されるため、グループはDiscord、Zoom、その他の外部ツールを必要としません。

「マクロとJavaScript」

ゲームの状態にJavaScriptでアクセスできる完全なマクロシステムにより、ゲームマスターは複雑なメカニクスを自動化し、カスタムボタンを作成し、ダイナミックなシーンを生み出すことができます。

継続的なキャンペーン

世界、キャラクター、ジャーナル、シーン、およびプレイヤーデータは、単一の名前付きボリュームによって、セッション間で永続化され、コンテナの更新後も維持されます。

HostingerでFoundry VTTを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Immich

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Immichは、高性能なセルフホスト型の写真 / 動画管理ソリューションです。

デプロイ
Airsonic Advanced

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Subsonic互換のAPIサーバーを介して、個人の音楽ライブラリをストリーミング再生できます。

デプロイ
AllTube

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YouTubeや各種サイト対応の動画ダウンロードWebインターフェース

デプロイ
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