Foundry VTTの1クリック導入
マップ、キャラクターシート、自動化、音声/ビデオ統合を備え、オンラインでテーブルトークRPGセッションを実行するためのプレミアバーチャル卓上プラットフォームです。
Foundry VTT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Foundry VTTの活用例
Foundry Virtual Tabletopは、オンラインでテーブルトークRPGをプレイするための、商用でありながらセルフホスト型の主要なプラットフォームです。モジュール式のJavaScriptエンジンを基盤としており、Dungeons and Dragons 5e、Pathfinder、Call of Cthulhu、その他数十種類のシステムをコミュニティモジュールを通じて深くサポートしています。プロフェッショナルグレードのダイナミックライティング、視線、アニメーション化されたトークン、ダイスロールの自動化、そしてカスタムゲームメカニクス用の広範なマクロ言語を提供します。
VPSでFoundryをセルフホストすることで、すべてのキャンペーン、キャラクターシート、バトルマップを直接管理できます。セッションごとのSaaS料金、月額のクラウド費用、プレイヤーのゲームデータへの第三者アクセスは一切ありません。有料のFoundryライセンスが必要で、foundryvtt.comから一度購入します。
Foundry VTTの主な機能
動的ライティングと視野
タイルベースのフォグ・オブ・ウォー、視線計算、動的な光源、そしてトークンごとの視界が、プレイヤーに映画品質のダンジョン探索体験を提供します。
システムとモジュールのマーケットプレイス
D&D 5e、Pathfinder、Cyberpunk Red、Call of Cthulhu、その他100以上のシステムにネイティブ対応しており、コミュニティモジュールやコンテンツパックを通じてサポートを提供しています。
ダイス自動化
チャット連携機能、数式パーサー、そして攻撃ロール、ダメージ、セービングスロー、スキルチェックを自動化するシステムごとのルールを備えた、組み込みのダイスローラー。
「音声とビデオチャット」
オプションのWebRTC音声およびビデオチャネルはFoundry内で直接実行されるため、グループはDiscord、Zoom、その他の外部ツールを必要としません。
「マクロとJavaScript」
ゲームの状態にJavaScriptでアクセスできる完全なマクロシステムにより、ゲームマスターは複雑なメカニクスを自動化し、カスタムボタンを作成し、ダイナミックなシーンを生み出すことができます。
継続的なキャンペーン
世界、キャラクター、ジャーナル、シーン、およびプレイヤーデータは、単一の名前付きボリュームによって、セッション間で永続化され、コンテナの更新後も維持されます。
HostingerでFoundry VTTを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。