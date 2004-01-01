Foundry Virtual Tabletopは、オンラインでテーブルトークRPGをプレイするための、商用でありながらセルフホスト型の主要なプラットフォームです。モジュール式のJavaScriptエンジンを基盤としており、Dungeons and Dragons 5e、Pathfinder、Call of Cthulhu、その他数十種類のシステムをコミュニティモジュールを通じて深くサポートしています。プロフェッショナルグレードのダイナミックライティング、視線、アニメーション化されたトークン、ダイスロールの自動化、そしてカスタムゲームメカニクス用の広範なマクロ言語を提供します。

VPSでFoundryをセルフホストすることで、すべてのキャンペーン、キャラクターシート、バトルマップを直接管理できます。セッションごとのSaaS料金、月額のクラウド費用、プレイヤーのゲームデータへの第三者アクセスは一切ありません。有料のFoundryライセンスが必要で、foundryvtt.comから一度購入します。