Seerrは、OverseerrとJellyseerrの優れた機能を一つにまとめ、Jellyfin、Plex、Embyにネイティブ対応した単一のアプリケーションとして提供されるオープンソースのメディアリクエストおよび作品発見プラットフォームです。ユーザーは映画やテレビ番組を探してリクエストでき、管理者は洗練されたダッシュボードを通じてそれらを承認します。その間、SonarrとRadarrが実際のダウンロードを自動的に処理します。

Seerrをセルフホストすることで、メディアサーバーの認証情報とAPIキーを自身のインフラストラクチャ内に保持しつつ、家族や友人が自動化ツールに直接アクセスすることなく、洗練された方法でコンテンツをリクエストできるようになります。VPSデプロイメントの24時間365日の可用性により、自宅のネットワークがオンラインであるかどうかにかかわらず、リクエストの送信と通知が確実に機能します。