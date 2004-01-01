Seerrのワンクリックインストールでのデプロイ
Jellyfin、Plex、Emby向けの、SonarrとRadarrによる自動処理に対応した統合メディアリクエストプラットフォーム
Seerr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Seerrの活用例
Seerrは、OverseerrとJellyseerrの優れた機能を一つにまとめ、Jellyfin、Plex、Embyにネイティブ対応した単一のアプリケーションとして提供されるオープンソースのメディアリクエストおよび作品発見プラットフォームです。ユーザーは映画やテレビ番組を探してリクエストでき、管理者は洗練されたダッシュボードを通じてそれらを承認します。その間、SonarrとRadarrが実際のダウンロードを自動的に処理します。
Seerrをセルフホストすることで、メディアサーバーの認証情報とAPIキーを自身のインフラストラクチャ内に保持しつつ、家族や友人が自動化ツールに直接アクセスすることなく、洗練された方法でコンテンツをリクエストできるようになります。VPSデプロイメントの24時間365日の可用性により、自宅のネットワークがオンラインであるかどうかにかかわらず、リクエストの送信と通知が確実に機能します。
Seerrの主な機能
複数サーバのサポート
Jellyfin、Plex、Embyに対応しており、シングルサインオンも利用できるため、ユーザーはメディアサーバーで使用している認証情報と同じものでログインできます。
SonarrとRadarrの連携
承認されたリクエストを、テレビ番組の場合はSonarrへ、映画の場合はRadarrへ自動的に送信し、リクエストからライブラリまでの全パイプラインを完了させます。
重複防止
リクエストを受け入れる前に既存のメディアライブラリをスキャンし、既に利用可能なコンテンツに対する無駄なダウンロードを防ぎます。
きめ細かい権限
ロールベースのアクセス制御とユーザーごとのリクエストクォータにより、管理者はユーザーが何をリクエストできるか、およびその頻度を管理できます。
マルチチャネル通知
承認と利用可能性に関するアラートを、Discord、Telegram、Slack、メール、ウェブフックを通じて送信し、ユーザーが自身のリクエストについて常に情報を得られるようにします。
HostingerでSeerrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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