Judge0 CEが最大70％オフ

Judge0 CEのワンクリックインストールでのデプロイ

隔離されたサンドボックス内で60以上のプログラミング言語の提出物をコンパイルおよび実行するオープンソースのコード実行APIです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Judge0 CEのワンクリックインストールでのデプロイ

Judge0 CE向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Judge0 CEの活用例

Judge0 CEは、C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Rubyを含む60以上のプログラミング言語に対応し、ソースコードのコンパイルと実行のためのシンプルなHTTP JSON APIを提供するオープンソースのオンラインジャッジシステムです。各提出は、Linuxカーネルの名前空間とcgroupsを使用して、完全に隔離されたリソース制限付きサンドボックス内でコンパイルおよび実行され、暴走プロセス、メモリ枯渇、ファイルシステムからの脱出を防ぎます。

Judge0をセルフホストすることで、サードパーティの実行サービスに依存することなく、コーディング評価プラットフォーム、競技プログラミングジャッジ、または教育ツールを構築できます。APIを所有し、レート制限を制御し、すべての提出データを自身のVPSに保持することが可能です。CEエディションは無料でMITライセンスであり、実行量に関わらず実行ごとの料金は発生しません。

早速申し込む
{name}の活用例

Judge0 CEの主な機能

60以上の言語サポート

C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Ruby、その他多数の言語で提出物を実行でき、これらはすべて単一の統合されたAPIエンドポイントによって処理されます。

隔離されたサンドボックス実行

すべての提出物は、厳格なCPU時間、メモリ、プロセス制限が設けられたカーネルレベルのサンドボックス内で実行され、同時実行間の干渉を防ぎます。

シンプルHTTP JSON API

ソースコードと言語IDを含む提出物を単一のPOSTリクエストで作成し、判定、出力、およびランタイム統計をポーリングまたは同期的に待機します。

認証および認可

APIを、設定可能な認証および認可トークンヘッダーで保護し、信頼できるクライアントのみに制御されたアクセスを許可します。

非同期ワーカープール

別のワーカープロセスがRedisから実行キューを処理するため、APIサーバーは高い送信負荷の下でも応答性を維持します。

組み込みレート制限

クライアントごとのレート制限は、共有デプロイメント上で単一の呼び出し元が実行プールを飽和させるのを防ぐように設定できます。

HostingerでJudge0 CEを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Visual Studio Code Server

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どこからでもブラウザで Visual Studio Code を実行できます

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1Backend

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