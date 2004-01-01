Judge0 CEは、C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Rubyを含む60以上のプログラミング言語に対応し、ソースコードのコンパイルと実行のためのシンプルなHTTP JSON APIを提供するオープンソースのオンラインジャッジシステムです。各提出は、Linuxカーネルの名前空間とcgroupsを使用して、完全に隔離されたリソース制限付きサンドボックス内でコンパイルおよび実行され、暴走プロセス、メモリ枯渇、ファイルシステムからの脱出を防ぎます。

Judge0をセルフホストすることで、サードパーティの実行サービスに依存することなく、コーディング評価プラットフォーム、競技プログラミングジャッジ、または教育ツールを構築できます。APIを所有し、レート制限を制御し、すべての提出データを自身のVPSに保持することが可能です。CEエディションは無料でMITライセンスであり、実行量に関わらず実行ごとの料金は発生しません。