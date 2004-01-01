Judge0 CEのワンクリックインストールでのデプロイ
隔離されたサンドボックス内で60以上のプログラミング言語の提出物をコンパイルおよび実行するオープンソースのコード実行APIです。
Judge0 CE向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Judge0 CEの活用例
Judge0 CEは、C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Rubyを含む60以上のプログラミング言語に対応し、ソースコードのコンパイルと実行のためのシンプルなHTTP JSON APIを提供するオープンソースのオンラインジャッジシステムです。各提出は、Linuxカーネルの名前空間とcgroupsを使用して、完全に隔離されたリソース制限付きサンドボックス内でコンパイルおよび実行され、暴走プロセス、メモリ枯渇、ファイルシステムからの脱出を防ぎます。
Judge0をセルフホストすることで、サードパーティの実行サービスに依存することなく、コーディング評価プラットフォーム、競技プログラミングジャッジ、または教育ツールを構築できます。APIを所有し、レート制限を制御し、すべての提出データを自身のVPSに保持することが可能です。CEエディションは無料でMITライセンスであり、実行量に関わらず実行ごとの料金は発生しません。
Judge0 CEの主な機能
60以上の言語サポート
C、C++、Java、Python、JavaScript、Go、Rust、Ruby、その他多数の言語で提出物を実行でき、これらはすべて単一の統合されたAPIエンドポイントによって処理されます。
隔離されたサンドボックス実行
すべての提出物は、厳格なCPU時間、メモリ、プロセス制限が設けられたカーネルレベルのサンドボックス内で実行され、同時実行間の干渉を防ぎます。
シンプルHTTP JSON API
ソースコードと言語IDを含む提出物を単一のPOSTリクエストで作成し、判定、出力、およびランタイム統計をポーリングまたは同期的に待機します。
認証および認可
APIを、設定可能な認証および認可トークンヘッダーで保護し、信頼できるクライアントのみに制御されたアクセスを許可します。
非同期ワーカープール
別のワーカープロセスがRedisから実行キューを処理するため、APIサーバーは高い送信負荷の下でも応答性を維持します。
組み込みレート制限
クライアントごとのレート制限は、共有デプロイメント上で単一の呼び出し元が実行プールを飽和させるのを防ぐように設定できます。
HostingerでJudge0 CEを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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