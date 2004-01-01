GIMPの1クリック導入
リモートデスクトップインターフェース経由で、どのブラウザからでもアクセス可能なプロフェッショナルなオープンソースの画像編集ソフトです。
GIMP向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GIMPの活用例
GIMP (GNU Image Manipulation Program) は、商用ツールに匹敵する機能セットを備えた、無料のオープンソースのラスターグラフィックエディターです。写真のレタッチ、色補正、レイヤーベースの合成、デジタルペインティング、グラフィックデザインを単一のアプリケーションで処理します。このテンプレートは、KasmVNCを介してブラウザからアクセスできるデスクトップでGIMPを実行するため、ローカルに何もインストールすることなく、どのデバイスからでも完全な編集環境にアクセスできます。
VPSでGIMPをホスティングすると、カスタムブラシ、スクリプト、プロジェクトファイルが常にどのマシンからでも利用可能になります。専用のCPUとRAMリソースは、低スペックのローカルデバイスでは負担となるような大きなキャンバスやバッチエクスポートジョブを処理します。
GIMPの主な機能
「ブラウザからのアクセス」
KasmVNCを介して、あらゆる最新のブラウザから完全なGIMPワークスペースにアクセスできます。どのデバイスにもローカルインストールは不要です。
高度なレタッチツール
写真家やデザイナー向けのプロフェッショナルな写真レタッチ、色補正、トーンマッピング、修正ツール。
レイヤー合成
複雑な画像合成のための、マスク、描画モード、グループ化機能を備えたレイヤーベースの編集です。
スクリプト自動化
Script-FuとPython-Fuのスクリプト処理は、繰り返し作業を自動化し、大量の画像セットのバッチ処理を可能にします。
「幅広いフォーマットに対応」
変換ツールなしで、PSD、TIFF、WebP、RAWなど、数百種類のファイル形式を開いたり、編集したり、エクスポートしたりできます。
HostingerでGIMPを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。