GIMP (GNU Image Manipulation Program) は、商用ツールに匹敵する機能セットを備えた、無料のオープンソースのラスターグラフィックエディターです。写真のレタッチ、色補正、レイヤーベースの合成、デジタルペインティング、グラフィックデザインを単一のアプリケーションで処理します。このテンプレートは、KasmVNCを介してブラウザからアクセスできるデスクトップでGIMPを実行するため、ローカルに何もインストールすることなく、どのデバイスからでも完全な編集環境にアクセスできます。

VPSでGIMPをホスティングすると、カスタムブラシ、スクリプト、プロジェクトファイルが常にどのマシンからでも利用可能になります。専用のCPUとRAMリソースは、低スペックのローカルデバイスでは負担となるような大きなキャンバスやバッチエクスポートジョブを処理します。