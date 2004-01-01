カラオケ・エターナルのワンクリックインストール。
ゲストがQRコードを使用してモバイルブラウザから曲をリクエストできる、セルフホスト型のカラオケパーティー用プラットフォームです。
Karaoke Eternal向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Karaoke Eternalの活用例
Karaoke Eternalは、あらゆる画面をカラオケディスプレイに変える、完全にセルフホスト型のカラオケパーティープラットフォームです。ゲストはQRコードをスキャンして部屋に参加し、モバイルブラウザから直接曲をキューに追加できます。アプリのインストールは不要です。ホストはどのブラウザからでも再生を制御でき、複数の独立した部屋で、それぞれ異なるキューを持つ同時セッションを実行できます。
サポートされているフォーマットには、CDG歌詞付きのMP3+Gトラック、圧縮されたMP3+G、MP4カラオケビデオ、歌詞のないトラック用のWebGLビジュアライゼーションが含まれます。メディアと設定は、外部データベースサービスを必要としない組み込みのSQLiteデータベースに保存されます。初期管理者設定は、ウェブインターフェースを介した初回アクセス時に完了します。VPSでのセルフホスティングにより、カラオケライブラリはプライベートに保たれ、パーティーが始まるたびにいつでも利用可能になります。
Karaoke Eternalの主な機能
モバイル曲の予約
ゲストはQRコードをスキャンし、モバイルブラウザから直接曲をキューに入れます。アプリのダウンロードやアカウント作成は不要です。
複数のパーティールーム
独立した部屋で同時にカラオケセッションを開催し、それぞれ独自のキューとプレイヤーを備え、大規模な会場やイベントに最適です。
CDGとビデオサポート
歌詞オーバーレイのないトラック向けに、CDG同期MP3+Gトラック、MP4カラオケビデオ、およびWebGLビジュアライゼーションを再生します。
「リアルタイムキュー更新」
ホストとゲストは、同じルームに接続されているすべてのデバイスで、リアルタイムでライブキューの更新を見ることができます。
アプリ不要
カラオケ体験全体はブラウザで動作し、ゲストは曲を予約し、ホストは何もインストールすることなく再生を管理します。
HostingerでKaraoke Eternalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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