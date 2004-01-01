Karaoke Eternalは、あらゆる画面をカラオケディスプレイに変える、完全にセルフホスト型のカラオケパーティープラットフォームです。ゲストはQRコードをスキャンして部屋に参加し、モバイルブラウザから直接曲をキューに追加できます。アプリのインストールは不要です。ホストはどのブラウザからでも再生を制御でき、複数の独立した部屋で、それぞれ異なるキューを持つ同時セッションを実行できます。

サポートされているフォーマットには、CDG歌詞付きのMP3+Gトラック、圧縮されたMP3+G、MP4カラオケビデオ、歌詞のないトラック用のWebGLビジュアライゼーションが含まれます。メディアと設定は、外部データベースサービスを必要としない組み込みのSQLiteデータベースに保存されます。初期管理者設定は、ウェブインターフェースを介した初回アクセス時に完了します。VPSでのセルフホスティングにより、カラオケライブラリはプライベートに保たれ、パーティーが始まるたびにいつでも利用可能になります。