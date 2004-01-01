EmbyStatの1クリックインストール
Emby / Jellyfinメディアサーバー向けの、詳細なライブラリインサイトと視聴レポートを備えた統計・分析ダッシュボード
EmbyStat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EmbyStatの活用例
EmbyStatは、EmbyおよびJellyfinメディアサーバー専用の分析および統計アプリケーションです。メディアサーバーのAPIに直接接続し、ライブラリ、視聴習慣、サーバーパフォーマンスに関するデータを収集し、視覚的なダッシュボードと詳細なレポートを通じて情報を提供します。
VPSにEmbyStatをデプロイすることで、メディアサーバー自体のリソースを消費することなく、継続的なバックグラウンドデータ収集と常時アクセス可能な分析が保証されます。永続ストレージは長期的な傾向分析のために履歴統計を保持し、スケジュールされた収集により手動介入なしでレポートを最新の状態に保ちます。
EmbyStatの主な機能
図書館統計
ジャンル、品質、言語、評価別に詳細に分類された映画やテレビライブラリの内訳により、お客様のメディアコレクションの全体像を完全に把握できます。
分析の表示
ユーザーごとの視聴履歴と視聴パターンを追跡し、どのコンテンツが視聴され、再視聴され、または未完了のままになっているかを明らかにします。
重複検出
ライブラリ内の重複ファイルを特定し、ストレージ容量を解放して、整理されたきれいなコレクションを維持するのに役立ちます。
サーバーヘルスモニタリング
サーバーのパフォーマンス指標とユーザーアクティビティを監視し、ボトルネックの特定に役立て、スムーズなストリーミング体験を保証します。
インタラクティブチャート
チャートやグラフを含む視覚的なダッシュボードは、トレンドの分析を容易にし、ライブラリのインサイトを一目で共有できます。
HostingerでEmbyStatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。