EmbyStatは、EmbyおよびJellyfinメディアサーバー専用の分析および統計アプリケーションです。メディアサーバーのAPIに直接接続し、ライブラリ、視聴習慣、サーバーパフォーマンスに関するデータを収集し、視覚的なダッシュボードと詳細なレポートを通じて情報を提供します。

VPSにEmbyStatをデプロイすることで、メディアサーバー自体のリソースを消費することなく、継続的なバックグラウンドデータ収集と常時アクセス可能な分析が保証されます。永続ストレージは長期的な傾向分析のために履歴統計を保持し、スケジュールされた収集により手動介入なしでレポートを最新の状態に保ちます。