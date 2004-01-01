SFTPGoは、イベント駆動型アーキテクチャに基づいて構築された、多機能なオープンソースのファイル転送サーバーです。単一のデプロイメントからSFTP、FTPS、WebDAV、HTTP/HTTPSといった複数のプロトコルをサポートしており、ローカルファイルシステム、Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storageを含む複数のストレージバックエンドにも対応しています。組み込みのWebAdminインターフェースは、管理者に対しユーザー、グループ、クォータ、アクセスポリシーの完全な制御を提供し、一方WebClientインターフェースは、エンドユーザーが追加のソフトウェアなしでブラウザから直接自身のファイルを管理できるようにします。

独自のVPSでSFTPGoをセルフホストすることで、ファイル転送インフラストラクチャを管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、使用量制限、データがインフラストラクチャから離れることもなく、保持ポリシー、アクセスルール、ストレージバックエンドを設定できます。