SFTPGoの1クリックインストール
SFTP、FTP、WebDAV、HTTPをサポートする多機能なイベント駆動型ファイル転送サーバーで、Web管理インターフェースを内蔵しています。
SFTPGo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SFTPGoの活用例
SFTPGoは、イベント駆動型アーキテクチャに基づいて構築された、多機能なオープンソースのファイル転送サーバーです。単一のデプロイメントからSFTP、FTPS、WebDAV、HTTP/HTTPSといった複数のプロトコルをサポートしており、ローカルファイルシステム、Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storageを含む複数のストレージバックエンドにも対応しています。組み込みのWebAdminインターフェースは、管理者に対しユーザー、グループ、クォータ、アクセスポリシーの完全な制御を提供し、一方WebClientインターフェースは、エンドユーザーが追加のソフトウェアなしでブラウザから直接自身のファイルを管理できるようにします。
独自のVPSでSFTPGoをセルフホストすることで、ファイル転送インフラストラクチャを管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、使用量制限、データがインフラストラクチャから離れることもなく、保持ポリシー、アクセスルール、ストレージバックエンドを設定できます。
SFTPGoの主な機能
マルチプロトコルサポート
SFTP、FTPS、WebDAV、HTTP/HTTPSはすべて単一のサーバーから提供され、そのため、あらゆる標準プロトコルで接続するクライアントが追加のデプロイメントなしでサポートされます。
Web管理
コマンドラインアクセスを一切必要とせず、ユーザー、グループ、フォルダー、クォータ、およびイベントルールを管理するための、完全なブラウザベースのWebAdminインターフェースです。
複数のストレージバックエンド
ローカルストレージ、Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage、またはリモートSFTPサーバーに接続し、それらを統合されたディレクトリツリーとしてユーザーに提示します。
イベント駆動型自動化
アップロード、ダウンロード、削除などのファイルイベント時に、Webhook、メール通知、またはカスタムスクリプトをトリガーするルールを定義します。
ユーザーごとのクォータ
ユーザーごと、またはフォルダーごとに独立したストレージと帯域幅の制限を適用し、いずれかのアカウントが過剰なリソースを消費するのを防ぎます。
二段階認証
TOTPベースの2FAは、管理者アカウントとエンドユーザーアカウントの両方に、不正アクセスに対する重要な保護層を追加します。
HostingerでSFTPGoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。