Woodpecker CIは、Drone CIの軽量なコミュニティフォークであり、シンプルな継続的インテグレーションおよびデリバリープラットフォームを提供します。パイプラインは、リポジトリ内のシンプルなYAMLファイルとして定義され、Woodpeckerは、GitHub OAuthインテグレーションを介して、プッシュ、プルリクエスト、またはタグイベント時にそれらを自動的に実行します。

VPSでWoodpecker CIをセルフホストすることで、ビルドインフラストラクチャを完全に制御でき、分単位の課金やシート数の制限はありません。注：デプロイする前に、コールバックURLをWoodpeckerインスタンスのURLに設定したGitHub OAuthアプリを作成し、セットアッププロセス中にクライアントIDとシークレットを提供してください。