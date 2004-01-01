1クリックインストールによるWoodpecker CIのデプロイ
自動テスト、ビルド、デプロイメントのためのネイティブGitHub連携を備えた、軽量オープンソースのCI/CDプラットフォーム。
Woodpecker CI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Woodpecker CIの活用例
Woodpecker CIは、Drone CIの軽量なコミュニティフォークであり、シンプルな継続的インテグレーションおよびデリバリープラットフォームを提供します。パイプラインは、リポジトリ内のシンプルなYAMLファイルとして定義され、Woodpeckerは、GitHub OAuthインテグレーションを介して、プッシュ、プルリクエスト、またはタグイベント時にそれらを自動的に実行します。
VPSでWoodpecker CIをセルフホストすることで、ビルドインフラストラクチャを完全に制御でき、分単位の課金やシート数の制限はありません。注：デプロイする前に、コールバックURLをWoodpeckerインスタンスのURLに設定したGitHub OAuthアプリを作成し、セットアッププロセス中にクライアントIDとシークレットを提供してください。
Woodpecker CIの主な機能
YAMLパイプライン定義
ビルド、テスト、デプロイのパイプラインを、アプリケーションコードとともにコミットされる.woodpecker.yamlファイルとして定義します。
「GitHub連携」
追加のウェブフックなしで、GitHub OAuth経由でプッシュ、プルリクエスト、タグイベント時にパイプラインを自動的にトリガーします。
ドッカーネイティブビルド
各パイプラインステップはDockerコンテナ内で実行され、クリーンで分離された再現可能なビルド環境を提供します。
平行ステップ
独立したパイプラインステップを並行して実行することで、複数コンポーネントプロジェクトの総ビルド時間を短縮します。
シークレット管理
APIキーと認証情報を、YAMLファイルで公開することなく、ステップからアクセス可能な暗号化されたパイプラインシークレットとして保存します。
HostingerでWoodpecker CIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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