OpenSignが最大70％オフ

OpenSignのワンクリックインストール

独自のインフラストラクチャ上で、法的拘束力のある電子文書署名が可能な、無料のオープンソースDocuSign代替サービス。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OpenSignのワンクリックインストール

OpenSign向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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KVM 8
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenSignの活用例

OpenSignは、DocuSignやAdobe Signに代わる、完全にオープンソースのソリューションです。機密性の高い契約書をサードパーティのSaaS内に閉じ込めることなく、法的に有効な電子署名を必要とする組織向けに構築されています。複数署名者ワークフロー、再利用可能なテンプレート、対面署名、連絡先ディレクトリ、および独自のPFX証明書を使用したPKIベースのデジタル署名をサポートしており、これらすべてがクリーンなドラッグ＆ドロップインターフェースにまとめられています。

VPSでOpenSignをセルフホストすることで、すべての文書、署名、監査ログを自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。エンベロープごとの料金や署名者の上限はなく、契約データが自身の環境から流出するリスクもありません。そのため、厳格なコンプライアンス要件を持つ法務、人事、調達チームに最適です。

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{name}の活用例

OpenSignの主な機能

PKIデジタル署名

PFXまたはP12証明書を使用して文書に署名します。これにより、各署名は暗号学的に検証可能となり、あらゆるPDFリーダーで改ざん防止機能が有効になります。

再利用可能なテンプレート

頻繁に利用する契約書を、署名者の役割やフォームフィールドをあらかじめ設定したテンプレートとして保存すれば、繰り返しのワークフローを数秒で開始できます。

複数署名者ワークフロー

文書を複数の受信者に順次または並行してルーティングし、誰がリアルタイムで閲覧、署名、または拒否したかを追跡します。

監査証跡と証明書

すべてのアクションはタイムスタンプとIPアドレスとともに記録され、各署名済みドキュメントに添付される法的に有効な完了証明書が生成されます。

対面署名

オンボーディング、NDA、免責同意書などの対面ワークフローで、メールの往復なしに、共有デバイスで署名を取得します。

REST API と Webhook

ドキュメント化されたREST APIを使用して既存のアプリに署名機能を組み込み、完了ウェブフックでダウンストリームシステムをトリガーします。

HostingerでOpenSignを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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AppFlowy

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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BeaverHabits

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毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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