OpenSignは、DocuSignやAdobe Signに代わる、完全にオープンソースのソリューションです。機密性の高い契約書をサードパーティのSaaS内に閉じ込めることなく、法的に有効な電子署名を必要とする組織向けに構築されています。複数署名者ワークフロー、再利用可能なテンプレート、対面署名、連絡先ディレクトリ、および独自のPFX証明書を使用したPKIベースのデジタル署名をサポートしており、これらすべてがクリーンなドラッグ＆ドロップインターフェースにまとめられています。

VPSでOpenSignをセルフホストすることで、すべての文書、署名、監査ログを自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。エンベロープごとの料金や署名者の上限はなく、契約データが自身の環境から流出するリスクもありません。そのため、厳格なコンプライアンス要件を持つ法務、人事、調達チームに最適です。