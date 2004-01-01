OpenSignのワンクリックインストール
独自のインフラストラクチャ上で、法的拘束力のある電子文書署名が可能な、無料のオープンソースDocuSign代替サービス。
OpenSign向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenSignの活用例
OpenSignは、DocuSignやAdobe Signに代わる、完全にオープンソースのソリューションです。機密性の高い契約書をサードパーティのSaaS内に閉じ込めることなく、法的に有効な電子署名を必要とする組織向けに構築されています。複数署名者ワークフロー、再利用可能なテンプレート、対面署名、連絡先ディレクトリ、および独自のPFX証明書を使用したPKIベースのデジタル署名をサポートしており、これらすべてがクリーンなドラッグ＆ドロップインターフェースにまとめられています。
VPSでOpenSignをセルフホストすることで、すべての文書、署名、監査ログを自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。エンベロープごとの料金や署名者の上限はなく、契約データが自身の環境から流出するリスクもありません。そのため、厳格なコンプライアンス要件を持つ法務、人事、調達チームに最適です。
OpenSignの主な機能
PKIデジタル署名
PFXまたはP12証明書を使用して文書に署名します。これにより、各署名は暗号学的に検証可能となり、あらゆるPDFリーダーで改ざん防止機能が有効になります。
再利用可能なテンプレート
頻繁に利用する契約書を、署名者の役割やフォームフィールドをあらかじめ設定したテンプレートとして保存すれば、繰り返しのワークフローを数秒で開始できます。
複数署名者ワークフロー
文書を複数の受信者に順次または並行してルーティングし、誰がリアルタイムで閲覧、署名、または拒否したかを追跡します。
監査証跡と証明書
すべてのアクションはタイムスタンプとIPアドレスとともに記録され、各署名済みドキュメントに添付される法的に有効な完了証明書が生成されます。
対面署名
オンボーディング、NDA、免責同意書などの対面ワークフローで、メールの往復なしに、共有デバイスで署名を取得します。
REST API と Webhook
ドキュメント化されたREST APIを使用して既存のアプリに署名機能を組み込み、完了ウェブフックでダウンストリームシステムをトリガーします。
HostingerでOpenSignを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。