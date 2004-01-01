EmonCMSは、OpenEnergyMonitorプロジェクトのオープンソースバックエンドであり、時系列のエネルギー、温度、環境データのために特別に構築されています。一般的なダッシュボードとは異なり、入力処理パイプラインからPHPFinaおよびPHPTimeSeriesストレージエンジンに至るまで、すべてのコンポーネントは、控えめなハードウェアで長年にわたる高解像度センサーデータに対応するように調整されています。

VPSでEmonCMSをセルフホストすることで、家庭、太陽光発電、ヒートポンプ、IoTの測定値を、フィードごとの制限やクラウドサブスクリプションなしに、完全にユーザーの管理下に置くことができます。バンドルされているMQTTブローカー、MariaDB、およびRedisスタックは、emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant、およびあらゆるHTTPまたはMQTT対応センサーからのデータを受け入れます。