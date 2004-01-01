EmonCMSのワンクリック導入
エネルギー、温度、環境センサーデータを経時的に記録し、視覚化するためのオープンソースのウェブアプリケーションです。
EmonCMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EmonCMSの活用例
EmonCMSは、OpenEnergyMonitorプロジェクトのオープンソースバックエンドであり、時系列のエネルギー、温度、環境データのために特別に構築されています。一般的なダッシュボードとは異なり、入力処理パイプラインからPHPFinaおよびPHPTimeSeriesストレージエンジンに至るまで、すべてのコンポーネントは、控えめなハードウェアで長年にわたる高解像度センサーデータに対応するように調整されています。
VPSでEmonCMSをセルフホストすることで、家庭、太陽光発電、ヒートポンプ、IoTの測定値を、フィードごとの制限やクラウドサブスクリプションなしに、完全にユーザーの管理下に置くことができます。バンドルされているMQTTブローカー、MariaDB、およびRedisスタックは、emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant、およびあらゆるHTTPまたはMQTT対応センサーからのデータを受け入れます。
EmonCMSの主な機能
時系列フィード
カスタムPHPFinaおよびPHPTimeSeriesエンジンは、一般的なSQLデータベースよりもはるかに効率的に、何年にもわたる高解像度センサー測定値を保存します。
MQTTとHTTP入力
emonPi、emonTx、ESPHome、Home Assistant、またはMQTTを公開したりHTTP APIを呼び出したりできる任意のデバイスからデータを受信します。
入力処理
コードや外部スクリプトを記述することなく、単位変換、電力-エネルギーアキュムレータ、レート制限、仮想フィードを連結できます。
「ダッシュボードとグラフ」
ライブおよび過去のセンサー可視化のためのマルチシリーズグラフ、ゲージ、棒グラフを備えたドラッグ＆ドロップダッシュボードエディター。
エネルギー使用アプリ
太陽光発電、ヒートポンプ、電気自動車、および家庭での消費向けのプリビルドアプリは、手動設定なしでインサイトを提示します。
REST APIおよびエクスポート
文書化されたREST APIを介してすべてのフィードを読み書きし、オフライン分析またはバックアップのために生CSVデータをエクスポートします。
HostingerでEmonCMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。