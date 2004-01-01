Neo4jは、データを行やテーブルとしてではなく、ノードとリレーションシップとして保存する、世界で最も広く導入されているグラフデータベースです。このネイティブグラフモデルにより、人と人との最短経路を見つけたり、不正リングを検出したり、製品レコメンデーションを生成したりする場合でも、関連データの問題でリレーショナルデータベースの速度を低下させる高価な結合なしに、接続のトラバースが非常に高速になります。

独自のVPSでNeo4jをセルフホストすることで、データモデル、メモリ構成、アクセス権限を完全に制御できます。ユーザーネットワーク、トランザクショングラフ、組織階層などの機密性の高いリレーションシップデータを、完全に制御するインフラストラクチャ上に保持しながら、クエリごとのクラウド料金を回避できます。