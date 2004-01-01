Neo4jが最大70％オフ

1クリックインストールでNeo4jをデプロイ。

世界をリードするオープンソースのグラフデータベースで、大規模な深く関連するデータを保存し、クエリするために構築されています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでNeo4jをデプロイ。

Neo4j向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
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NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Neo4jの活用例

Neo4jは、データを行やテーブルとしてではなく、ノードとリレーションシップとして保存する、世界で最も広く導入されているグラフデータベースです。このネイティブグラフモデルにより、人と人との最短経路を見つけたり、不正リングを検出したり、製品レコメンデーションを生成したりする場合でも、関連データの問題でリレーショナルデータベースの速度を低下させる高価な結合なしに、接続のトラバースが非常に高速になります。

独自のVPSでNeo4jをセルフホストすることで、データモデル、メモリ構成、アクセス権限を完全に制御できます。ユーザーネットワーク、トランザクショングラフ、組織階層などの機密性の高いリレーションシップデータを、完全に制御するインフラストラクチャ上に保持しながら、クエリごとのクラウド料金を回避できます。

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{name}の活用例

Neo4jの主な機能

ネイティブグラフストレージ

データはノードとリレーションシップとして物理的に保存されるため、グラフトラバーサルは総データセットサイズに関わらず定数時間で実行されます。これはリレーショナルデータベースでは匹敵できないものです。

Cypherクエリ言語

Cypherは、グラフ向けに特別に構築された、表現力豊かなパターンマッチングクエリ言語です。これにより、読みやすいSQLライクな構文で複雑なリレーションシップクエリを記述できます。

内蔵ブラウザUI

Neo4j Browserは、クエリの記述、グラフの探索、および結果を対話型のノードとリレーションシップの図としてレンダリングするための、対話型のビジュアルインターフェースを提供します。

ACIDトランザクション

完全なACID準拠により、データの一貫性と永続性が保証され、Neo4jは正確性が不可欠な本番ワークロードに適しています。

REST＆Bolt API

BoltバイナリプロトコルとHTTP REST APIを使用すると、Python、Java、JavaScript、Go、.NETなどに対応した公式ドライバーを利用して、どのアプリケーションでもNeo4jに接続できます。

グラフアルゴリズム

グラフデータサイエンスライブラリは、PageRank、コミュニティ検出、パス探索など、65種類以上のアルゴリズムを、データをエクスポートすることなくグラフ上で直接実行できます。

HostingerでNeo4jを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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PostgreSQL

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PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

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