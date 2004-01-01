1クリックインストールでNeo4jをデプロイ。
世界をリードするオープンソースのグラフデータベースで、大規模な深く関連するデータを保存し、クエリするために構築されています。
Neo4j向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Neo4jの活用例
Neo4jは、データを行やテーブルとしてではなく、ノードとリレーションシップとして保存する、世界で最も広く導入されているグラフデータベースです。このネイティブグラフモデルにより、人と人との最短経路を見つけたり、不正リングを検出したり、製品レコメンデーションを生成したりする場合でも、関連データの問題でリレーショナルデータベースの速度を低下させる高価な結合なしに、接続のトラバースが非常に高速になります。
独自のVPSでNeo4jをセルフホストすることで、データモデル、メモリ構成、アクセス権限を完全に制御できます。ユーザーネットワーク、トランザクショングラフ、組織階層などの機密性の高いリレーションシップデータを、完全に制御するインフラストラクチャ上に保持しながら、クエリごとのクラウド料金を回避できます。
Neo4jの主な機能
ネイティブグラフストレージ
データはノードとリレーションシップとして物理的に保存されるため、グラフトラバーサルは総データセットサイズに関わらず定数時間で実行されます。これはリレーショナルデータベースでは匹敵できないものです。
Cypherクエリ言語
Cypherは、グラフ向けに特別に構築された、表現力豊かなパターンマッチングクエリ言語です。これにより、読みやすいSQLライクな構文で複雑なリレーションシップクエリを記述できます。
内蔵ブラウザUI
Neo4j Browserは、クエリの記述、グラフの探索、および結果を対話型のノードとリレーションシップの図としてレンダリングするための、対話型のビジュアルインターフェースを提供します。
ACIDトランザクション
完全なACID準拠により、データの一貫性と永続性が保証され、Neo4jは正確性が不可欠な本番ワークロードに適しています。
REST＆Bolt API
BoltバイナリプロトコルとHTTP REST APIを使用すると、Python、Java、JavaScript、Go、.NETなどに対応した公式ドライバーを利用して、どのアプリケーションでもNeo4jに接続できます。
グラフアルゴリズム
グラフデータサイエンスライブラリは、PageRank、コミュニティ検出、パス探索など、65種類以上のアルゴリズムを、データをエクスポートすることなくグラフ上で直接実行できます。
HostingerでNeo4jを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。