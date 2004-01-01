ワンクリックインストールによるDrupalのデプロイ
個人のブログから大規模な政府ポータルまで、世界中の何百万ものウェブサイトを支えるエンタープライズグレードのオープンソースCMSです。
Drupal向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Drupalの活用例
Drupalは、成熟したエンタープライズグレードのコンテンツ管理システムであり、世界中の政府機関、大学、メディア企業、Fortune 500企業から信頼されています。そのモジュール型アーキテクチャと、50,000を超えるコントリビュートモジュールの広範なエコシステムにより、チームはシンプルな編集サイトから複雑なマルチサイトデジタルプラットフォームまで、カスタムコードを一切記述することなく、あらゆるものを構築できます。
DrupalのヘッドレスCMS機能、堅牢なAPIレイヤー、きめ細かなパーミッションシステムは、厳格な編集ワークフローとコンプライアンス要件を維持しながら、複数のチャネル（ウェブ、モバイルなど）でコンテンツを管理する必要がある組織に最適です。このデプロイメントは、本番環境レベルの信頼性とパフォーマンスのために、DrupalとPostgreSQLバックエンドを組み合わせています。
Drupalの主な機能
柔軟なコンテンツモデリング
固定されたデータ構造に制約されることなく、編集ワークフローに正確に合わせるために、カスタムコンテンツタイプとフィールドを定義します。
ヘッドレスCMSとREST API
RESTfulまたはJSON:APIインターフェースを通じてコンテンツを公開し、フロントエンドチームがあらゆるフレームワークでカスタムエクスペリエンスを構築できるようにします。
きめ細かなロールと権限
各ユーザーロールがサイト階層全体で、何を作成、編集、公開、または削除できるかを正確に制御します。
多言語対応
組み込みの翻訳と多言語管理により、1つのインストールから数十の言語でコンテンツを公開できます。
広大なモジュールエコシステム
50,000を超える貢献モジュールが、Drupalをeコマース、SEO、メディア管理、サードパーティサービス連携で拡張します。
HostingerでDrupalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。