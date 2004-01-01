Drupalは、成熟したエンタープライズグレードのコンテンツ管理システムであり、世界中の政府機関、大学、メディア企業、Fortune 500企業から信頼されています。そのモジュール型アーキテクチャと、50,000を超えるコントリビュートモジュールの広範なエコシステムにより、チームはシンプルな編集サイトから複雑なマルチサイトデジタルプラットフォームまで、カスタムコードを一切記述することなく、あらゆるものを構築できます。

DrupalのヘッドレスCMS機能、堅牢なAPIレイヤー、きめ細かなパーミッションシステムは、厳格な編集ワークフローとコンプライアンス要件を維持しながら、複数のチャネル（ウェブ、モバイルなど）でコンテンツを管理する必要がある組織に最適です。このデプロイメントは、本番環境レベルの信頼性とパフォーマンスのために、DrupalとPostgreSQLバックエンドを組み合わせています。