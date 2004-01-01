VERTの1クリックインストール
WebAssemblyを使用し、ブラウザ内で完結するオープンソースのファイルコンバーターです。ファイルのアップロードは不要で、プライバシーは完全に保護されます。
VERT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
VERTの活用例
VERTは、WebAssemblyを使用してブラウザ内で全てをローカルで処理するオープンソースのファイル変換ツールです。ファイルがユーザーのデバイスから離れることはありません。サーバーサイドでの処理、アップロード、データ保持は一切ありません。FFmpeg-WASMを使用して、ドキュメント、画像、音声、動画を変換します。
VPSでVERTをセルフホストすることで、サードパーティの変換サービスに依存することなく、どのブラウザからでもアクセスできるプライベートなチームツールとして利用できます。ドラッグ＆ドロップによるバッチ変換、ファイルサイズ制限なし、クラウドへの依存なしといった特徴は、プライバシーを重視するワークフローにとって実用的な代替手段となります。
VERTの主な機能
ブラウザのみの処理
すべての変換はWebAssemblyを使用してローカルで行われるため、ファイルがユーザーのブラウザから離れることはなく、完全なデータプライバシーが保証されます。
ファイルサイズ制限なし
アップロード制限のあるクラウド変換ツールとは異なり、VERTは利用可能なデバイスメモリを使用して、あらゆるサイズのファイルをブラウザで直接処理します。
「マルチフォーマット対応」
FFmpeg-WASM変換エンジンを使用して、ドキュメント、画像、オーディオ、ビデオを数十種類の形式に変換します。
「バッチ変換」
複数のファイルを一度にドラッグ＆ドロップして、手順を繰り返すことなく、単一のバッチ操作ですべて変換できます。
HostingerでVERTを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。