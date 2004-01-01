VERTは、WebAssemblyを使用してブラウザ内で全てをローカルで処理するオープンソースのファイル変換ツールです。ファイルがユーザーのデバイスから離れることはありません。サーバーサイドでの処理、アップロード、データ保持は一切ありません。FFmpeg-WASMを使用して、ドキュメント、画像、音声、動画を変換します。

VPSでVERTをセルフホストすることで、サードパーティの変換サービスに依存することなく、どのブラウザからでもアクセスできるプライベートなチームツールとして利用できます。ドラッグ＆ドロップによるバッチ変換、ファイルサイズ制限なし、クラウドへの依存なしといった特徴は、プライバシーを重視するワークフローにとって実用的な代替手段となります。