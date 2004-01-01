CKANは、国、地域、都市の政府機関や研究機関によって使用され、公開データポータルを強化する主要なオープンソースのデータ管理システムです。これは、構造化されたデータセットカタログ、豊富なメタデータスキーマ、全文検索バックエンド、およびアップロードされたCSVおよびExcelファイルをクエリ可能なREST APIを通じて公開する表形式のDataStoreを組み合わせています。

独自のVPSでCKANをセルフホストすることで、データセットごとの料金や記録への第三者アクセスなしに、すべてのデータセット、組織構造、APIトークンを管理下に置くことができます。このプラットフォームは、ハーベスティング、空間データ、DCAT交換、シングルサインオン、カスタムスキーマなどをカバーする何百ものコミュニティプラグインを通じて高度に拡張可能です。