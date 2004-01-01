ワンクリックインストールによるCKANのデプロイ
研究・政府データセットの公開、共有、発見に対応したデータポータルプラットフォーム（オープンソース）
CKAN向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CKANの活用例
CKANは、国、地域、都市の政府機関や研究機関によって使用され、公開データポータルを強化する主要なオープンソースのデータ管理システムです。これは、構造化されたデータセットカタログ、豊富なメタデータスキーマ、全文検索バックエンド、およびアップロードされたCSVおよびExcelファイルをクエリ可能なREST APIを通じて公開する表形式のDataStoreを組み合わせています。
独自のVPSでCKANをセルフホストすることで、データセットごとの料金や記録への第三者アクセスなしに、すべてのデータセット、組織構造、APIトークンを管理下に置くことができます。このプラットフォームは、ハーベスティング、空間データ、DCAT交換、シングルサインオン、カスタムスキーマなどをカバーする何百ものコミュニティプラグインを通じて高度に拡張可能です。
CKANの主な機能
豊富なデータセットカタログ
カスタムメタデータスキーマ、タグ、ライセンス、およびリソースごとの完全な改訂履歴を使用して、データセットをグループや組織に整理します。
「クエリ可能なデータストアAPI」
アップロードされたCSVおよびExcelファイルは、REST経由でフィルタリング、ソート、SQLクエリを公開するPostgreSQLをバックエンドとするDataStoreに格納されます。
Solr搭載の検索
専用のSolrインデックスは、数百万件のレコードを持つポータルでも、タイトル、説明、タグ、カスタムフィールド全体で高速なファセット検索を提供します。
ハーベスターとDCAT
他のCKAN、CSW、DCATエンドポイントからメタデータを取得し、手動での再入力なしに、複数の機関間でデータセットを連携させます。
きめ細かい権限
組織ベースの役割により、データセットの作成、編集、公開を誰が行えるかを制御できます。各リソースには、公開、非公開、下書きの可視性ステータスを設定可能です。
HostingerでCKANを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。