1クリックインストールでのR2Rデプロイ
AIアプリケーション向けに、ハイブリッド検索、知識グラフ、エージェント型検索APIを搭載した、本番環境対応のRAGフレームワーク。
R2R向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
R2Rの活用例
R2Rは、初日から本番環境でのデプロイメントのために構築されたオープンソースの検索拡張生成フレームワークです。これは、ハイブリッドなセマンティック検索とキーワード検索を相互ランク融合と組み合わせ、自動的なナレッジグラフ構築、マルチモーダルなドキュメント取り込み、そして大規模言語モデルが推論ループの一部として検索をオーケストレーションできるエージェント型検索APIを統合しています。
独自のVPSでR2Rをセルフホストすることで、ドキュメント、ベクトルインデックス、会話履歴を完全に管理下に置くことができ、クエリごとの料金は発生せず、ナレッジベースへの第三者アクセスもありません。このデプロイメントは、R2R APIを公式ダッシュボードとPostgreSQLおよびpgvectorストアと組み合わせることで、あらゆるLLMプロバイダーで拡張できる完全なRAGスタックを提供します。
R2Rの主な機能
「ハイブリッド検索」
ベクトル類似性と全文キーワード検索を相互ランク融合と組み合わせることで、あらゆるクエリに対して最も関連性の高いコンテキストを提示します。
知識グラフ
自動エンティティおよび関係性抽出は、ベクトルと並行してグラフインデックスを構築し、フラットな検索では実現できない文書を横断した推論を可能にします。
マルチモーダル取り込み
PDF、Word文書、スプレッドシート、画像、音声を、各フォーマットごとにカスタムの取り込みコードを記述することなく、統一されたインデックスに解析します。
エージェンティック RAG
推論エージェントは、回答を繰り返し検索し、評価し、洗練させることで、シングルショットRAGパイプラインよりも高品質な応答を生成します。
マルチプロバイダーLLM
OpenAI、Anthropic、Google、Azure、Ollama、その他20を超えるLLMプロバイダーを、単一の構成を通じて接続できます。再インデックスは不要です。
REST API および SDK
完全なREST APIに加え、公式のPythonおよびJavaScript SDKを使用すると、カスタムアプリケーションや自動化されたパイプラインにR2Rの検索機能を埋め込むことができます。
HostingerでR2Rを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。