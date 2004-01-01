R2Rは、初日から本番環境でのデプロイメントのために構築されたオープンソースの検索拡張生成フレームワークです。これは、ハイブリッドなセマンティック検索とキーワード検索を相互ランク融合と組み合わせ、自動的なナレッジグラフ構築、マルチモーダルなドキュメント取り込み、そして大規模言語モデルが推論ループの一部として検索をオーケストレーションできるエージェント型検索APIを統合しています。

独自のVPSでR2Rをセルフホストすることで、ドキュメント、ベクトルインデックス、会話履歴を完全に管理下に置くことができ、クエリごとの料金は発生せず、ナレッジベースへの第三者アクセスもありません。このデプロイメントは、R2R APIを公式ダッシュボードとPostgreSQLおよびpgvectorストアと組み合わせることで、あらゆるLLMプロバイダーで拡張できる完全なRAGスタックを提供します。