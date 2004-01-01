1クリックインストールでのQdrantデプロイ
セマンティック検索、レコメンデーション、AIを活用したアプリケーション向けの高性能オープンソースベクターデータベース。
Qdrant向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Qdrantの活用例
Qdrantは、AIおよび機械学習ワークロード向けに特化して構築された、本番環境レベルのオープンソースベクトル類似度検索エンジンです。高次元ベクトルを豊富なペイロードメタデータとともに保存し、HNSWインデックス、複数の距離指標、高度なフィルタリングを使用して、サブミリ秒レベルの近傍検索クエリを提供します。これらはすべてRESTおよびgRPC APIを通じてアクセス可能です。
VPSでQdrantをセルフホストすることで、マネージドベクトルデータベースサービスのクエリごとの料金や接続制限なしに、メモリ割り当て、インデックス設定、データレジデンシーを完全に制御できます。これにより、AIスタートアップや、セマンティック検索またはRAGパイプラインをスケールするチームにとって理想的な選択肢となります。
Qdrantの主な機能
ミリ秒未満の検索
HNSWインデックスは、数百万のベクトルにわたってほぼ瞬時の最近傍クエリを提供し、AIアプリケーションの応答性をあらゆる規模で維持します。
ペイロードフィルタリング
クエリ時に、単一のリクエストでベクトル類似性と構造化条件を組み合わせながら、任意のメタデータフィールドで検索結果をフィルタリングします。
複数の距離測定基準
データを再インデックスすることなく、アプリケーションで使用されている埋め込みモデルに一致するよう、コサイン、ユークリッド、またはドット積距離を選択してください。
RESTおよびgRPC API
OpenAPI RESTインターフェースまたは高スループットのgRPC APIを使用することで、Qdrantを任意の言語やフレームワークに統合できます。これにより、レイテンシに敏感なワークロードにも対応可能です。
量子化サポート
スカラー量子化と積量子化により、メモリフットプリントが大幅に削減され、品質を損なうことなく、同じハードウェアでより大きなデータセットをインデックス化できるようになります。
HostingerでQdrantを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。