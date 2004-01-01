Qdrantは、AIおよび機械学習ワークロード向けに特化して構築された、本番環境レベルのオープンソースベクトル類似度検索エンジンです。高次元ベクトルを豊富なペイロードメタデータとともに保存し、HNSWインデックス、複数の距離指標、高度なフィルタリングを使用して、サブミリ秒レベルの近傍検索クエリを提供します。これらはすべてRESTおよびgRPC APIを通じてアクセス可能です。

VPSでQdrantをセルフホストすることで、マネージドベクトルデータベースサービスのクエリごとの料金や接続制限なしに、メモリ割り当て、インデックス設定、データレジデンシーを完全に制御できます。これにより、AIスタートアップや、セマンティック検索またはRAGパイプラインをスケールするチームにとって理想的な選択肢となります。