1クリックでTimescaleDBをデプロイ。
PostgreSQL上に構築された時系列データベース — SQLの使い慣れた操作性と、専用のTSDBの規模と速度を兼ね備えています。
TimescaleDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TimescaleDBの活用例
TimescaleDBは、チームがすでに使い慣れているSQLエンジンを基盤とし、ハイパーテーブル、自動パーティショニング、連続集計、高度な圧縮といったネイティブの時系列機能をPostgreSQLに拡張します。内部的にはPostgreSQLであるため、（PostGISやpg_vectorを含む）既存のすべてのドライバー、ORM、BIツール、および拡張機能は、変更なしで引き続き動作します。
独自のVPSでTimescaleDBをセルフホストすることで、データポイントごとの課金やエグレス料金なしで、大量のテレメトリー、IoTセンサーデータストリーム、金融ティックデータを管理下に置くことができます。HAイメージにはPatroniと一般的なPostgreSQLツールがバンドルされており、メトリクス、監視、分析ワークロードのための本番環境対応の基盤を提供します。
TimescaleDBの主な機能
ハイパーテーブル
時系列データをチャンク間で自動的にパーティション分割し、SQLの記述方法を変更することなく、数十億行規模での高速な挿入とクエリを実現します。
ネイティブ圧縮
カラム指向圧縮は通常、履歴データを90％以上圧縮し、ストレージコストを削減しながら、最新の行の更新とクエリを高速に保ちます。
連続集計
具体化されたロールアップはバックグラウンドで段階的に更新されるため、数ヶ月または数年分の生データに対するダッシュボードでも1秒未満の応答性を維持します。
PostgreSQL完全互換
すべてのPostgreSQLクライアント、ORM、拡張機能に対応しています — 地理空間情報用のPostGISや、AI埋め込み用のpg_vectorなど — 移行作業は一切不要です。
データ保持ポリシー
古いチャンクをスケジュールに基づいて自動的に削除またはダウンサンプルし、高速ストレージにホットデータを保持し、コンプライアンスの保持要件を満たします。
HostingerでTimescaleDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。