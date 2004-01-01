TimescaleDBは、チームがすでに使い慣れているSQLエンジンを基盤とし、ハイパーテーブル、自動パーティショニング、連続集計、高度な圧縮といったネイティブの時系列機能をPostgreSQLに拡張します。内部的にはPostgreSQLであるため、（PostGISやpg_vectorを含む）既存のすべてのドライバー、ORM、BIツール、および拡張機能は、変更なしで引き続き動作します。

独自のVPSでTimescaleDBをセルフホストすることで、データポイントごとの課金やエグレス料金なしで、大量のテレメトリー、IoTセンサーデータストリーム、金融ティックデータを管理下に置くことができます。HAイメージにはPatroniと一般的なPostgreSQLツールがバンドルされており、メトリクス、監視、分析ワークロードのための本番環境対応の基盤を提供します。