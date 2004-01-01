FossFLOWは、ブラウザ上で直接プロ仕様のアイソメトリックなインフラ図を作成するためのオープンソースのプログレッシブWebアプリです。アーキテクチャドキュメントをサードパーティのサーバーに保存するクラウド型図作成ツールとは異なり、FossFLOWは完全にクライアント側で動作します。5秒ごとの自動保存、JSONエクスポート、オフラインサポートにより、機密性の高いネットワークトポロジーやシステム設計を常に管理下に置くことができます。

VPSにFossFLOWをデプロイすることで、サーバー側での図の永続化が可能になります。これにより、図はブラウザセッションを超えて保持され、ファイルをメールで送ったり、データ保持ポリシーやセキュリティ侵害のリスクがある商用プラットフォームに頼ることなく、どのデバイスからでもチーム全体でアクセスできるようになります。