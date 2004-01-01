FossFLOWの1クリックインストール
インフラとシステムアーキテクチャの可視化に使えるプライバシー重視のブラウザベースアイソメトリック図作成ツール。
FossFLOW向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FossFLOWの活用例
FossFLOWは、ブラウザ上で直接プロ仕様のアイソメトリックなインフラ図を作成するためのオープンソースのプログレッシブWebアプリです。アーキテクチャドキュメントをサードパーティのサーバーに保存するクラウド型図作成ツールとは異なり、FossFLOWは完全にクライアント側で動作します。5秒ごとの自動保存、JSONエクスポート、オフラインサポートにより、機密性の高いネットワークトポロジーやシステム設計を常に管理下に置くことができます。
VPSにFossFLOWをデプロイすることで、サーバー側での図の永続化が可能になります。これにより、図はブラウザセッションを超えて保持され、ファイルをメールで送ったり、データ保持ポリシーやセキュリティ侵害のリスクがある商用プラットフォームに頼ることなく、どのデバイスからでもチーム全体でアクセスできるようになります。
FossFLOWの主な機能
アイソメトリック図法
平面的な2D図よりも明確に、インフラストラクチャのレイアウト、ラック構成、システム階層を伝える3Dスタイルのアイソメトリック図を作成します。
「5秒ごとに自動保存」
作業は5秒ごとに自動的に保存されるため、長時間の図形描画セッション中に進行状況が失われるリスクがなくなります。
「オフラインサポート」
インターネット接続なしで図を作成および編集できます — すべての処理はブラウザ内で実行され、サーバーとのやり取りは不要です。
「JSON インポート＆エクスポート」
図をポータブルなJSONファイルとして共有したり、独自のフォーマットロックインなしで既存の図をインポートして編集できます。
アカウント不要
このアプリケーションはユーザー登録や認証が不要なため、チームの誰でもすぐに利用できます。
HostingerでFossFLOWを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。