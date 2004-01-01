1クリックインストールによるトポラ系図ビューアのデプロイ
家系図ファイルから直接、祖先砂時計チャートを表示するインタラクティブなGEDCOMビューアです。
Topola Genealogy Viewer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Topola Genealogy Viewerの活用例
Topola系図ビューアは、どの系図作成プログラムからの標準的なGEDCOMエクスポートも、インタラクティブで操作可能な家系図に変換するオープンソースのウェブアプリケーションです。砂時計ビューや全親族ビューを表示し、研究者は任意の人物をクリックして家系図を再フォーカスできます。また、オフライン共有のためにPDF、PNG、SVGへの印刷またはエクスポートをサポートしています。
独自のVPSでTopolaをセルフホストすることで、氏名、生年月日、存命中の親族といった機密性の高い祖先のデータを、完全に自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ビューアはブラウザでGEDCOMファイルをクライアント側で処理し、プライベートなデプロイメントにより、系図学会、アーカイブ、またはウェブ上で親族にサービスを提供する家族歴史家にとって、サードパーティのホスティングへの依存がなくなります。
Topola Genealogy Viewerの主な機能
「GEDCOM標準サポート」
Gramps、MyHeritage、Ancestry、Family Tree Maker、およびその他のあらゆる系図作成ツールからエクスポートされた標準GEDCOMファイルを読み込みます。変換は不要です。
インタラクティブ砂時計チャート
任意の人物をクリックすると、ツリーが再フォーカスされ、スムーズなトランジションアニメーションとともに、祖先と子孫を単一の流動的なビューで探索できます。
クライアント側プライバシー
GEDCOMファイルはブラウザ内で完全に解析されるため、家系データがサーバー側のデータベースや外部サービスに触れることはありません。
エクスポートと印刷
ツリーをPDF、PNG、またはSVG形式でエクスポートし、保存用バインダー、同窓会、研究共有のために完全な家系図を印刷できます。
URL共有
Web URLからGEDCOMを直接読み込むパーマリンクを生成します。個人のサイトやWikiに家系図を埋め込むのに最適です。
GrampsとWikiTreeの準備ができました。
インタラクティブ家系図プラグインを介してGrampsと連携し、動的なツリービューを通じてWikiTreeのプロフィールをネイティブに閲覧できます。
HostingerでTopola Genealogy Viewerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。