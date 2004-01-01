Topola系図ビューアは、どの系図作成プログラムからの標準的なGEDCOMエクスポートも、インタラクティブで操作可能な家系図に変換するオープンソースのウェブアプリケーションです。砂時計ビューや全親族ビューを表示し、研究者は任意の人物をクリックして家系図を再フォーカスできます。また、オフライン共有のためにPDF、PNG、SVGへの印刷またはエクスポートをサポートしています。

独自のVPSでTopolaをセルフホストすることで、氏名、生年月日、存命中の親族といった機密性の高い祖先のデータを、完全に自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。ビューアはブラウザでGEDCOMファイルをクライアント側で処理し、プライベートなデプロイメントにより、系図学会、アーカイブ、またはウェブ上で親族にサービスを提供する家族歴史家にとって、サードパーティのホスティングへの依存がなくなります。