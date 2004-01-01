Zensicalは、Material for MkDocsのチームによって作成されたモダンなドキュメンテーションプラットフォームです。Markdownソースファイルから洗練された検索可能なドキュメンテーションウェブサイトを生成し、組み込みのライブプレビューサーバーで提供します。これにより、ドキュメントへの変更はブラウザで即座に表示されます。独自のネイティブな zensical.toml 形式と既存の mkdocs.yml 設定ファイルの両方をサポートしており、MkDocsからの移行を簡単に行うことができます。

独自のVPSでZensicalをセルフホストすることで、ドキュメンテーションはユーザーが管理するインフラストラクチャ上に存在し、ページごとの料金、閲覧者追跡、サードパーティのドキュメンテーションホスティングサービスへの依存がなくなります。初回実行時にスタータープロジェクトが自動的に作成されるため、すぐに執筆を開始できます。