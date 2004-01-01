Zensicalの1クリックインストール
ライブプレビュー機能を備え、美しいMarkdownベースのプロジェクトドキュメントを構築・提供するセルフホスト型ドキュメントプラットフォームです。
Zensical向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zensicalの活用例
Zensicalは、Material for MkDocsのチームによって作成されたモダンなドキュメンテーションプラットフォームです。Markdownソースファイルから洗練された検索可能なドキュメンテーションウェブサイトを生成し、組み込みのライブプレビューサーバーで提供します。これにより、ドキュメントへの変更はブラウザで即座に表示されます。独自のネイティブな
zensical.toml形式と既存の
mkdocs.yml設定ファイルの両方をサポートしており、MkDocsからの移行を簡単に行うことができます。
独自のVPSでZensicalをセルフホストすることで、ドキュメンテーションはユーザーが管理するインフラストラクチャ上に存在し、ページごとの料金、閲覧者追跡、サードパーティのドキュメンテーションホスティングサービスへの依存がなくなります。初回実行時にスタータープロジェクトが自動的に作成されるため、すぐに執筆を開始できます。
Zensicalの主な機能
マークダウンベースの執筆
プレーンなMarkdownファイルでドキュメントを作成し、それらをレンダリングして、洗練された、完全にナビゲート可能なドキュメントウェブサイトとして表示します。
「ライブプレビューサーバー」
組み込みの開発サーバーは、ソースファイルが保存されるとすぐにブラウザでドキュメントをリロードするため、編集を迅速かつ即座に行うことができます。
「全文検索」
組み込みのクライアントサイド検索は、すべてのドキュメントページをインデックス化し、読者がサーバーサイドのインフラストラクチャなしでコンテンツを即座に見つけられるようにします。
MkDocs互換性
既存の
mkdocs.yml設定ファイルを読み込み、チームが設定を書き換えることなくMkDocsから移行できるようにします。
多言語サポート
世界中の読者が母国語で利用できるドキュメント向けに、60以上の言語に対応した完全な国際化です。
初回実行時のスタータープロジェクト
初回デプロイ時に、サンプルのドキュメントプロジェクトを自動的に初期化するため、すぐに執筆やカスタマイズを開始できます。
HostingerでZensicalを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。