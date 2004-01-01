献立作成、買い物リスト、料理本の整理機能を備えたセルフホスト型レシピ管理ツール
Tandoor Recipes向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tandoor Recipesの活用例
Tandoor Recipesは、料理の生活を整理するための機能豊富なオープンソースのレシピ管理プラットフォームです。どのウェブサイトからでもレシピをインポートし、週ごとの食事を計画し、買い物リストを作成し、家族と料理本を共有できます。これらすべてが、あらゆるデバイスからアクセス可能なクリーンなウェブインターフェースで行えます。セルフホスティングコミュニティによって構築されており、広告、サブスクリプション、データ収集なしで、レシピコレクションをあなたの管理下に置きます。
VPSでTandoorをセルフホスティングすることで、すべてのレシピ、食事計画、買い物リストをプライベートに保ち、どこからでもアクセスできるようになります。このデプロイメントには、信頼性の高いデータストレージのためのPostgreSQLと、Traefik HTTPS統合が含まれています。最初に登録したユーザーが管理者になります。アカウント作成後は、公開サインアップを無効にしてください。
Tandoor Recipesの主な機能
「レシピ インポート」
どのウェブサイトからでも、材料、手順、栄養情報を自動で解析してレシピをインポートできます。
献立作成
ドラッグ＆ドロップカレンダーで1週間の食事を計画し、計画されたレシピから買い物リストを自動的に生成します。
「ショッピングリスト」
複数のレシピの材料を横断して組み合わせ、数量を自動で統合する買い物リストを作成・共有できます。
クックブックの整理
レシピを料理本に整理し、キーワードでタグ付けし、コレクション全体を瞬時に検索できます。
「マルチユーザー共有」
家族とレシピスペースを共有し、それぞれが独自の食事プランと買い物リストを持っています。
栄養トラッキング
インポートしたレシピや手動入力による栄養データで、レシピごとのカロリーとマクロを追跡します。
HostingerでTandoor Recipesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。