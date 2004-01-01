Tandoor Recipesは、料理の生活を整理するための機能豊富なオープンソースのレシピ管理プラットフォームです。どのウェブサイトからでもレシピをインポートし、週ごとの食事を計画し、買い物リストを作成し、家族と料理本を共有できます。これらすべてが、あらゆるデバイスからアクセス可能なクリーンなウェブインターフェースで行えます。セルフホスティングコミュニティによって構築されており、広告、サブスクリプション、データ収集なしで、レシピコレクションをあなたの管理下に置きます。

VPSでTandoorをセルフホスティングすることで、すべてのレシピ、食事計画、買い物リストをプライベートに保ち、どこからでもアクセスできるようになります。このデプロイメントには、信頼性の高いデータストレージのためのPostgreSQLと、Traefik HTTPS統合が含まれています。最初に登録したユーザーが管理者になります。アカウント作成後は、公開サインアップを無効にしてください。