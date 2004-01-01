Windmillは、Python、TypeScript、Go、Bash、SQLで書かれたスクリプトを、自動生成されたウェブUI、スケジュール可能なワークフロー、呼び出し可能なREST APIを備えた内部ツールに変換するオープンソースの開発者プラットフォームです。スクリプトのシグネチャから直接インターフェースを生成することで、管理パネルや内部ダッシュボードを構築する際の定型作業を排除します。

VPSでWindmillをセルフホストすることで、すべての内部ツールコードとデータをインフラストラクチャ内に保持できます。付属のワーカーサービスは隔離された環境でジョブを実行し、PostgreSQLはワークフローの状態と実行履歴を保存し、シークレットマネージャーはAPIキーと認証情報をスクリプトにハードコーディングすることなく処理します。