Windmillの1クリックインストール
スクリプトを社内ツール、スケジュールされたワークフロー、および自動生成されたUIに変えるオープンソースのデベロッパープラットフォームです。
Windmill向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Windmillの活用例
Windmillは、Python、TypeScript、Go、Bash、SQLで書かれたスクリプトを、自動生成されたウェブUI、スケジュール可能なワークフロー、呼び出し可能なREST APIを備えた内部ツールに変換するオープンソースの開発者プラットフォームです。スクリプトのシグネチャから直接インターフェースを生成することで、管理パネルや内部ダッシュボードを構築する際の定型作業を排除します。
VPSでWindmillをセルフホストすることで、すべての内部ツールコードとデータをインフラストラクチャ内に保持できます。付属のワーカーサービスは隔離された環境でジョブを実行し、PostgreSQLはワークフローの状態と実行履歴を保存し、シークレットマネージャーはAPIキーと認証情報をスクリプトにハードコーディングすることなく処理します。
Windmillの主な機能
多言語スクリプト
Python、TypeScript、Go、Bash、またはSQLで自動化を記述します。Windmillが実行、依存関係、サンドボックス処理を扱います。
自動生成されたUI
Windmillは、スクリプトのパラメータタイプからウェブフォームとUIを自動的に生成するため、開発者ではない方でもコードなしでツールを実行できます。
「ワークフロービルダー」
ビジュアルDAGエディターを使用し、条件分岐、ループ、並列実行を備えた多段階ワークフローにスクリプトを連結します。
Cronスケジューラー
個別のcronインフラストラクチャを管理することなく、cronスケジュールやイベントトリガーに基づいてスクリプトやワークフローを実行できます。
シークレット管理
APIキー、パスワード、トークンを、コードに埋め込むことなくスクリプトからアクセス可能な暗号化された変数として保存します。
HostingerでWindmillを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。