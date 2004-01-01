Plikは、オープンソースの一時ファイル共有プラットフォームです。サードパーティのクラウドサービスに依存することなく、ファイルをアップロードし、安全で有効期限付きのリンクを誰とでも共有できます。プライバシーと柔軟性を念頭に置いて構築されており、パスワード保護されたアップロード、初回アクセス後に消滅するワンショットダウンロードリンク、およびageプロトコルを使用したエンドツーエンド暗号化をサポートしています。

VPSでPlikをセルフホストすると、ファイルは自分で管理するインフラストラクチャに保存され、保持期間とファイルサイズ制限を構成できます。最新のVue 3ウェブインターフェースにより、アップロードの管理が簡単になります。また、組み込みのCLIクライアントにより、あらゆるプラットフォームからスクリプトによるファイル転送が可能になります。