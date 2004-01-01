Plikデプロイのワンクリックインストール
WeTransferのように、完全に管理可能な、スケーラブルなセルフホスト型一時ファイル共有プラットフォームです。
Plik向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Plikの活用例
Plikは、オープンソースの一時ファイル共有プラットフォームです。サードパーティのクラウドサービスに依存することなく、ファイルをアップロードし、安全で有効期限付きのリンクを誰とでも共有できます。プライバシーと柔軟性を念頭に置いて構築されており、パスワード保護されたアップロード、初回アクセス後に消滅するワンショットダウンロードリンク、およびageプロトコルを使用したエンドツーエンド暗号化をサポートしています。
VPSでPlikをセルフホストすると、ファイルは自分で管理するインフラストラクチャに保存され、保持期間とファイルサイズ制限を構成できます。最新のVue 3ウェブインターフェースにより、アップロードの管理が簡単になります。また、組み込みのCLIクライアントにより、あらゆるプラットフォームからスクリプトによるファイル転送が可能になります。
Plikの主な機能
有効期限切れのファイルリンク
アップロードごとにカスタムTTLを設定することで、共有ファイルは自動的に期限切れとなり削除され、ストレージをクリーンに保つことができます。
単発ダウンロード
初回ダウンロード後に自己破壊する使い捨てリンクを生成し、ファイルが意図した受信者のみに届くようにします。
パスワード保護されたアップロード
個々のアップロードをパスワードで保護し、正しい認証情報を持つ受信者のみが共有ファイルにアクセスできるようにします。
エンドツーエンド暗号化
アップロードする前に、ageプロトコルを使用してクライアント側でファイルを暗号化することで、サーバーオペレーターでさえ内容を読み取ることができなくなります。
複数のストレージバックエンド
ファイルをローカルに保存するか、S3、Google Cloud Storage、またはOpenStack Swiftに接続して、容量を無制限に拡張できます。
CLIクライアントサポート
クロスプラットフォームのGo CLIクライアントを使用して、ターミナルから直接ファイルをアップロードおよび管理し、スクリプト化された自動転送を可能にします。
HostingerでPlikを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。