ワンクリックインストールでFileFlowsをデプロイ
ライブラリをインテリジェントにトランスコードおよび最適化し、ファイルサイズを最大90％削減できる自動メディアファイル処理ツールです。
FileFlows向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FileFlowsの活用例
FileFlowsは、カスタマイズ可能なビジュアルワークフローを通じて、メディアライブラリを自動的に管理および最適化するインテリジェントなファイル処理システムです。新しいファイルを監視し、スマートなトランスコードルールを適用し、手動での介入なしにストレージ要件を最大90％削減できます。Intel QuickSync、NVIDIA、AMDのハードウェアアクセラレーションサポートにより、大規模なライブラリでも高速な処理を維持します。
VPSでFileFlowsをセルフホストすることで、メディアワークフローに24時間体制で専用のCPUリソースを提供し、ライブラリ処理を完全にプライベートに保ち、クラウドベースのトランスコーディングサービスのファイルごとのコストや帯域幅制限を回避できます。
FileFlowsの主な機能
「ビジュアルフローデザイナー」
ドラッグ＆ドロップのフローエディターでカスタム処理パイプラインを構築できます。複雑な多段階ワークフローの作成にスクリプトは不要です。
最大90％サイズ削減
H.265/HEVC、AV1、その他の最新コーデックへのスマートトランスコーディングにより、視覚品質を維持しながらファイルサイズを大幅に削減します。
ハードウェアアクセラレーション
Intel QuickSync、NVIDIA NVENC、および AMD エンコーダーに対応しており、CPUからのトランスコーディングをオフロードし、ファイルを大幅に高速で処理します。
「自動ファイル監視」
新しいファイルをディレクトリで監視し、自動的に処理をトリガーするため、手動での介入なしにライブラリは最適化された状態を保ちます。
プラグイン エコシステム
音声ノーマライゼーション、字幕管理、ファイル名変更、PlexやJellyfinのようなメディアサーバーとの連携のためのプラグインでFileFlowsを拡張します。
HostingerでFileFlowsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。