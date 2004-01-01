FileFlowsは、カスタマイズ可能なビジュアルワークフローを通じて、メディアライブラリを自動的に管理および最適化するインテリジェントなファイル処理システムです。新しいファイルを監視し、スマートなトランスコードルールを適用し、手動での介入なしにストレージ要件を最大90％削減できます。Intel QuickSync、NVIDIA、AMDのハードウェアアクセラレーションサポートにより、大規模なライブラリでも高速な処理を維持します。

VPSでFileFlowsをセルフホストすることで、メディアワークフローに24時間体制で専用のCPUリソースを提供し、ライブラリ処理を完全にプライベートに保ち、クラウドベースのトランスコーディングサービスのファイルごとのコストや帯域幅制限を回避できます。