PiGallery2は、ディスク上の画像ディレクトリを取り込み、高速でモダンなウェブギャラリーとして提供するオープンソースのセルフホスト型フォトギャラリーです。アップロードパイプライン、独自のデータベース、SaaSへの依存は一切ありません。既存のディレクトリレイアウトが訪問者が閲覧するアルバム構造になるため、個人の写真アーカイブ、イベントギャラリー、家族旅行のアルバム、軽量なポートフォリオにも同様に機能します。

独自のVPSでPiGallery2をセルフホストすることで、顔認識やトレーニングデータのために画像コンテンツをマイニングするような公開フォトサービスではなく、写真とメタデータを管理下のインフラストラクチャ内に保持します。Node.jsバックエンドは意図的に軽量に設計されており（Raspberry Piで快適に動作するように設計されています）、小規模なVPSプランでも数万枚の画像を快適にホストしながら、高速なサムネイルとリッチなUIを提供します。