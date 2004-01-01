PiGallery2のワンクリックインストールデプロイ
高速でディレクトリ優先のセルフホスト型フォトギャラリーで、ディスク上の画像フォルダを洗練されたウェブアルバムに変換します。
PiGallery2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PiGallery2の活用例
PiGallery2は、ディスク上の画像ディレクトリを取り込み、高速でモダンなウェブギャラリーとして提供するオープンソースのセルフホスト型フォトギャラリーです。アップロードパイプライン、独自のデータベース、SaaSへの依存は一切ありません。既存のディレクトリレイアウトが訪問者が閲覧するアルバム構造になるため、個人の写真アーカイブ、イベントギャラリー、家族旅行のアルバム、軽量なポートフォリオにも同様に機能します。
独自のVPSでPiGallery2をセルフホストすることで、顔認識やトレーニングデータのために画像コンテンツをマイニングするような公開フォトサービスではなく、写真とメタデータを管理下のインフラストラクチャ内に保持します。Node.jsバックエンドは意図的に軽量に設計されており（Raspberry Piで快適に動作するように設計されています）、小規模なVPSプランでも数万枚の画像を快適にホストしながら、高速なサムネイルとリッチなUIを提供します。
PiGallery2の主な機能
ディレクトリ優先モデル
既存のフォルダ構造がアルバムの階層になります。SCP、rsync、または同期ツールを介して新しい写真をドロップすると、ギャラリーに自動的に表示されます。
高速サムネイル
バックグラウンドインデクサーは、複数のサイズのサムネイルを生成し、ディスクにキャッシュすることで、コールドロード時でも訪問者がスムーズなスクロールを体験できるようにします。
EXIFとマップビュー
EXIFメタデータを読み取り、写真ごとの情報ページ、位置情報付きマップビュー、およびカメラ、日付、またはタグによる検索を可能にします。
「検索と絞り込み」
日付範囲、場所、顔、タグ、評価、またはファイル名で、外部インデクサーなしで検索できます。すべてのメタデータはローカルのSQLite DBに保存されます。
共有とプライバシー
アルバムごとに、オプションのパスワードと有効期限を設定した共有可能なリンクを生成したり、認証済みユーザーのみにアルバムを制限したりできます。
読み取り専用ライブラリ
画像ディレクトリは読み取り専用でマウントされているため、サーバーがスキャン中やサムネイル生成中に誤って元の写真を変更したり削除したりすることはありません。
HostingerでPiGallery2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。