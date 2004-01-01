InfluxDB 2の1クリックインストール
データベース、可視化、アラート、データ処理を単一のアプリケーションに統合した、統合時系列プラットフォームです。
InfluxDB 2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
InfluxDB 2の活用例
InfluxDB 2は、取り込み、保存、クエリ、可視化、アラート機能を1つのアプリケーションで処理する、専用の時系列データプラットフォームです。Fluxクエリ言語を備えたTSMストレージエンジン上に構築されており、最新のWeb UIとともに、高スループットのデータ取り込みと効率的な圧縮を実現します。これにより、基本的な可観測性ワークフローのためにGrafanaやKapacitorのような個別のツールを統合する必要がなくなります。
独自のVPSでInfluxDB 2をセルフホストすることで、マネージドクラウドサービスで一般的なデータポイントごとの料金やデータ転送コストを排除できます。取り込み量に関わらず、IoTデバイスフリート、インフラストラクチャ監視、金融データパイプラインに対して予測可能なコストが得られ、数年分の履歴テレメトリーを永続的に保存できます。
InfluxDB 2の主な機能
Flux クエリ言語
Flux は、時系列データのために特別に構築された機能的なスクリプト言語であり、単一のクエリで変換、集計、複数ソースの結合を可能にします。
統合型「Web UI」
組み込みのインターフェースには、「ビジュアルクエリビルダー」、「ダッシュボードエディター」、および「データエクスプローラー」が搭載されているため、すぐに使い始めるために外部の可視化ツールは必要ありません。
組み込みアラート
Slack、PagerDuty、HTTP Webhook などの通知エンドポイントを使用して、InfluxDB 2 でしきい値とデッドマンチェックを直接設定できます。
「タスクエンジン」
外部のcronジョブや個別のパイプラインサービスを使用することなく、ダウンサンプリング、ETL変換、データ集計のためのFluxスクリプトをスケジュール設定できます。
トークンベースのアクセス制御
特定のバケットにスコープされた粒度の高い読み書きトークンにより、1つのインスタンスを共有する複数のチームやアプリケーションに対して、きめ細かなアクセス制御が可能になります。
HostingerでInfluxDB 2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。