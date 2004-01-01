InfluxDB 2は、取り込み、保存、クエリ、可視化、アラート機能を1つのアプリケーションで処理する、専用の時系列データプラットフォームです。Fluxクエリ言語を備えたTSMストレージエンジン上に構築されており、最新のWeb UIとともに、高スループットのデータ取り込みと効率的な圧縮を実現します。これにより、基本的な可観測性ワークフローのためにGrafanaやKapacitorのような個別のツールを統合する必要がなくなります。

独自のVPSでInfluxDB 2をセルフホストすることで、マネージドクラウドサービスで一般的なデータポイントごとの料金やデータ転送コストを排除できます。取り込み量に関わらず、IoTデバイスフリート、インフラストラクチャ監視、金融データパイプラインに対して予測可能なコストが得られ、数年分の履歴テレメトリーを永続的に保存できます。