1クリックインストールでのHeimdallデプロイ
すべてのウェブサービスとセルフホスト型アプリへのアクセスを一元化できる、洗練されたアプリケーションダッシュボードです。
Heimdall向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Heimdallの活用例
Heimdallは、散らかったブラウザのブックマークに代わり、すべてのWebアプリケーションやサービスにアクセスするための、すっきりとした視覚的なインターフェースを提供する専用のアプリケーションダッシュボードです。Sonarr、Radarr、SABnzbdなどの人気セルフホスト型ツールとの高度な連携をサポートしており、ダッシュボードのタイル上にライブ統計情報を直接表示することで、サービスの健全性を一目で監視できます。
ご自身のVPSでHeimdallをセルフホストすると、どのデバイスからでもアクセス可能な、永続的で常に利用できるスタートページが得られます。外部依存関係がなく、ダッシュボードのレイアウト、テーマ、API連携を完全に制御できます。
Heimdallの主な機能
「ライブサービス状況」
Sonarr、Radarr、NZBGetなどとの強化された連携により、ダッシュボードタイルにリアルタイム統計が直接表示されます。
内蔵検索
統合検索バーはGoogle、Bing、DuckDuckGoに対応しており、Heimdallを強力なブラウザのスタートページにします。
「自動アイコン検出」
認識されたFoundationアプリのアイコンと色を自動的に入力し、手動での設定作業を削減します。
「複数ユーザーのサポート」
各ユーザーは、共有ホームラボやチーム環境に適した、独自のダッシュボード設定を利用できます。
タグベースのフィルタリング
サービスカテゴリ全体で、タグを使用して大規模なアプリケーションコレクションを整理し、素早いフィルタリングとナビゲーションを実現できます。
HostingerでHeimdallを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。