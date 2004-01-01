Heimdallは、散らかったブラウザのブックマークに代わり、すべてのWebアプリケーションやサービスにアクセスするための、すっきりとした視覚的なインターフェースを提供する専用のアプリケーションダッシュボードです。Sonarr、Radarr、SABnzbdなどの人気セルフホスト型ツールとの高度な連携をサポートしており、ダッシュボードのタイル上にライブ統計情報を直接表示することで、サービスの健全性を一目で監視できます。

ご自身のVPSでHeimdallをセルフホストすると、どのデバイスからでもアクセス可能な、永続的で常に利用できるスタートページが得られます。外部依存関係がなく、ダッシュボードのレイアウト、テーマ、API連携を完全に制御できます。