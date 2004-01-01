Issoのワンクリックインストール
ブログや静的サイト向けの、サードパーティの追跡から解放された軽量なセルフホスト型コメントサーバーです。
Isso向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Issoの活用例
Issoは、Disqusや同様のサードパーティサービスに代わる、プライバシーを尊重した軽量なセルフホスト型コメントサーバーです。すべてのコメントを自身のサーバー上のSQLiteデータベースに保存し、ウェブサイト訪問者のブラウザからサードパーティのトラッキングピクセルや外部JavaScriptの依存関係を排除します。
ユーザーデータを収益化するクラウドコメントサービスとは異なり、Issoは読者のコメントを自身が所有するインフラストラクチャ上に保持します。Markdown形式、コメントスレッド、メール通知、モデレーションキュー、および組み込みの管理インターフェースをサポートしており、ホスト型サービスのプライバシーに関するトレードオフなしに、プロフェッショナルなコメント設定に必要なすべてを提供します。
Issoの主な機能
デフォルトプライバシー
すべてのコメントは、あなた自身のSQLiteデータベースに保存され、訪問者のブラウザにサードパーティのトラッキングスクリプトや分析が注入されることはありません。
コメント内のMarkdown
読者は、太字、斜体、リンク、コードブロックなどを含め、Markdown を使用してコメントをフォーマットできます。
メール通知
SMTP経由で新しいコメントや返信のメールアラートを受け取り、読者がアカウントを作成しなくても最新情報を入手できます。
コメント管理
公開前にコメントをモデレーションキューで保留し、以前に認証済みのメールアドレスからのコメントはオプションで自動承認されます。
「管理者ウェブインターフェース」
組み込みのパスワード保護された管理UIにより、データベースに直接触れることなく、任意のコメントを承認、編集、または削除できます。
HostingerでIssoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。