Issoは、Disqusや同様のサードパーティサービスに代わる、プライバシーを尊重した軽量なセルフホスト型コメントサーバーです。すべてのコメントを自身のサーバー上のSQLiteデータベースに保存し、ウェブサイト訪問者のブラウザからサードパーティのトラッキングピクセルや外部JavaScriptの依存関係を排除します。

ユーザーデータを収益化するクラウドコメントサービスとは異なり、Issoは読者のコメントを自身が所有するインフラストラクチャ上に保持します。Markdown形式、コメントスレッド、メール通知、モデレーションキュー、および組み込みの管理インターフェースをサポートしており、ホスト型サービスのプライバシーに関するトレードオフなしに、プロフェッショナルなコメント設定に必要なすべてを提供します。