Foxelのワンクリックインストール
写真、動画、ドキュメント全体を対象としたAI搭載のセマンティック検索機能を備えた、セルフホスト型プライベートクラウドストレージです。
Foxel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Foxelの活用例
Foxelは、ローカルディスク、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropbox、その他様々なバックエンドに散らばるファイルを、単一のウェブインターフェースで統合するオープンソースのプライベートクラウドストレージプラットフォームです。その際立った特徴は、ファイル名ではなく自然言語による説明で写真、動画、ドキュメントを検索できるAI搭載のセマンティック検索です。
Foxelをセルフホストすることで、個人のメディアライブラリ、作業アーカイブ、共有チームファイルを完全に制御できるインフラストラクチャ上に保持できます。シートごとの料金、プロプライエタリなロックイン、埋め込みを作成するためにデータをスキャンする第三者は一切ありません。ロールベースのアクセス制御、署名付き共有リンク、S3 APIおよびWebDAVを介したプロトコルマッピングにより、個人と小規模チームの両方に適しています。
Foxelの主な機能
セマンティックAI検索
設定可能な埋め込みモデルとMilvusまたはQdrantベクトルデータベースを使用し、平易な言葉で説明することで、写真やドキュメントを見つけられます。
統合ストレージバックエンド
プラグイン可能なアダプターを使用し、ローカルディスク、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropboxなどを、1つのブラウジングインターフェースから接続できます。
役割ベースのアクセス制御
ワイルドカード、正規表現、優先順位付けされたルールを使用して、パスベースの読み取り、書き込み、削除、共有の権限を持つカスタムロールを定義します。
「組み込みファイルプレビュー」
元のファイルをダウンロードすることなく、画像、動画、PDF、Officeドキュメント、テキスト、ソースコードをブラウザで直接ストリーミング再生できます。
プロトコルマッピング
ストレージを、S3互換のエンドポイント、WebDAVマウント、およびスクリプト、アプリ、OSのファイルマネージャー向けの署名付きダイレクトリンクを通じて公開します。
プラグインとAIエージェント
マニフェストベースのプラグインと、ファイル操作および自動化タスクを実行する統合AIエージェントでプラットフォームを拡張します。
HostingerでFoxelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。