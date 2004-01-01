Foxelは、ローカルディスク、S3、WebDAV、SFTP、FTP、Google Drive、OneDrive、Dropbox、その他様々なバックエンドに散らばるファイルを、単一のウェブインターフェースで統合するオープンソースのプライベートクラウドストレージプラットフォームです。その際立った特徴は、ファイル名ではなく自然言語による説明で写真、動画、ドキュメントを検索できるAI搭載のセマンティック検索です。

Foxelをセルフホストすることで、個人のメディアライブラリ、作業アーカイブ、共有チームファイルを完全に制御できるインフラストラクチャ上に保持できます。シートごとの料金、プロプライエタリなロックイン、埋め込みを作成するためにデータをスキャンする第三者は一切ありません。ロールベースのアクセス制御、署名付き共有リンク、S3 APIおよびWebDAVを介したプロトコルマッピングにより、個人と小規模チームの両方に適しています。