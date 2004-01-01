ScyllaDBは、Seastar shard-per-coreフレームワーク上でC++で記述された、オープンソースの分散型ワイドカラムNoSQLデータベースです。Cassandra Query Language (CQL)とAmazon DynamoDB APIにネイティブに対応しているため、既存のCassandraおよびDynamoDBアプリケーションは、わずかなハードウェアで動作しながら、コード変更なしで接続できます。

独自のVPSでScyllaDBをセルフホストすることで、時系列、IoT、メッセージング、不正検出、ユーザープロファイルなどのワークロードに対して、予測可能な1桁ミリ秒のレイテンシーをアプリケーションに提供します。オペレーションごとの課金、読み取り/書き込み容量の制限、マネージドCassandraまたはDynamoDBティアへのベンダーロックインは一切ありません。