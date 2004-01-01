ScyllaDBの1クリックインストール
高スループットのNoSQLデータベースで、Apache CassandraおよびAmazon DynamoDBとドロップイン互換性があります。
ScyllaDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ScyllaDBの活用例
ScyllaDBは、Seastar shard-per-coreフレームワーク上でC++で記述された、オープンソースの分散型ワイドカラムNoSQLデータベースです。Cassandra Query Language (CQL)とAmazon DynamoDB APIにネイティブに対応しているため、既存のCassandraおよびDynamoDBアプリケーションは、わずかなハードウェアで動作しながら、コード変更なしで接続できます。
独自のVPSでScyllaDBをセルフホストすることで、時系列、IoT、メッセージング、不正検出、ユーザープロファイルなどのワークロードに対して、予測可能な1桁ミリ秒のレイテンシーをアプリケーションに提供します。オペレーションごとの課金、読み取り/書き込み容量の制限、マネージドCassandraまたはDynamoDBティアへのベンダーロックインは一切ありません。
ScyllaDBの主な機能
「Cassandra互換」
CQLをネイティブにサポートし、すべてのCassandraドライバーに対応しているため、既存のCassandraアプリケーションはホストアドレスを変更するだけで接続できます。
「DynamoDB API」
組み込みのAlternatorインターフェースはAmazon DynamoDBのワイヤプロトコルに対応しており、DynamoDBクライアントを修正することなくセルフホスト型インフラストラクチャ上で実行できます。
シャード・パー・コア・エンジン
Seastarフレームワークは、各CPUコアに1つのシャードを固定することで、ロックフリーでシェアードナッシングな実行を実現し、負荷がかかった際にすべてのコアを飽和させます。
組み込みPrometheusメトリクス
ネイティブの/metricsエンドポイントは、Prometheus、Grafana、およびScyllaDB Monitoring Stack向けに、数百のデータベース内部情報を公開します。
行レベル認可
CassandraAuthorizer は、キースペース、テーブル、および行に対してロールごとの権限を適用することで、各アプリケーションが必要な最小限の権限で接続できるようにします。
線形スケーラブル
スループットとストレージを水平に拡張するためにノードを追加します。クラスターは通常、1秒あたり数百万の操作を処理する数十のノードにまたがります。
HostingerでScyllaDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。