phpMyAdminの1クリックインストール
直感的なグラフィカルインターフェースを通じてMySQLおよびMariaDBデータベースを管理するためのウェブベースの管理ツールです。
phpMyAdmin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
phpMyAdminの活用例
phpMyAdminは、MySQLおよびMariaDBデータベース向けの最も広く利用されているWebベースの管理ツールであり、20年以上にわたり何百万もの開発者やデータベース管理者に信頼されています。コマンドラインアクセスなしで、データの閲覧、SQLクエリの実行、テーブルとインデックスの管理、ユーザー権限の処理、データのインポートまたはエクスポートを行うための包括的なグラフィカルインターフェースを提供します。
このデプロイメントは任意のサーバーモードで動作し、ログイン時に資格情報を入力することで、任意のMySQLまたはMariaDBインスタンスに接続できます。ご自身のVPSでphpMyAdminをセルフホストすることで、データベーストラフィックをネットワーク内に保持し、HTTPSで保護された常時利用可能なアクセスを提供します。
phpMyAdminの主な機能
視覚的データベース管理
直感的なウェブインターフェースを通じて、データベースやテーブル間でレコードを閲覧、検索、編集、削除できます。
「SQLクエリ エディター」
構文ハイライト、オートコンプリート、および複雑な操作に対応するビジュアルクエリビルダーを使用して、クエリを実行します。
インポートとエクスポート
設定可能なオプションにより、SQL、CSV、XML、JSON、その他一般的な形式でのデータのインポートおよびエクスポートが可能です。
ユーザー権限管理
MySQLサーバー全体で、きめ細かな権限管理機能を使用してデータベースユーザーアカウントを作成および管理します。
マルチサーバーサポート
単一のphpMyAdminデプロイメントから、任意のサーバーモードを使用して、複数のMySQLおよびMariaDBインスタンスに接続します。
サーバ監視
データベースとテーブルの統計情報を表示し、サーバーのステータス指標を追跡し、リアルタイムでパフォーマンスを監視します。
HostingerでphpMyAdminを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。