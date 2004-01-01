phpMyAdminは、MySQLおよびMariaDBデータベース向けの最も広く利用されているWebベースの管理ツールであり、20年以上にわたり何百万もの開発者やデータベース管理者に信頼されています。コマンドラインアクセスなしで、データの閲覧、SQLクエリの実行、テーブルとインデックスの管理、ユーザー権限の処理、データのインポートまたはエクスポートを行うための包括的なグラフィカルインターフェースを提供します。

このデプロイメントは任意のサーバーモードで動作し、ログイン時に資格情報を入力することで、任意のMySQLまたはMariaDBインスタンスに接続できます。ご自身のVPSでphpMyAdminをセルフホストすることで、データベーストラフィックをネットワーク内に保持し、HTTPSで保護された常時利用可能なアクセスを提供します。